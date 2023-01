Citas poderosas de Biagio Conte, misionero que ha muerto con fama de santidad

El «hermano» Biagio Conte murió de cáncer el 12 de enero de este año a la edad de 59 años. Los lectores fuera de Italia probablemente nunca hayan oído hablar de él, pero este misionero que no pertenecía a ninguna orden religiosa fue famoso en su tierra natal por su trabajo a favor de los pobres y marginados y por su austero estilo de vida personal, cualidades que inevitablemente recuerdan la vida de San Francisco.

Nacido en un hogar adinerado, trabajó brevemente en el negocio de la construcción de la familia hasta que tuvo una crisis espiritual a la edad de 20 años. Pasó el resto de su vida como misionero no adscrito a ninguna orden religiosa y peregrino en la tierra, a veces como ermitaño, a veces como un peregrino literal a Asís, pero sobre todo dedicando su vida a los pobres, los enfermos y los marginados, especialmente en su ciudad natal de Palermo.

Además de crear instituciones para ofrecer alimentos, medicinas, ropa y refugio, realizó protestas personales y huelgas de hambre para llamar la atención sobre la difícil situación de los necesitados y suplicar recursos para ayudarlos.

Incluso fue a pie desde Italia hasta Bruselas (Bélgica) para entregar en mano una carta al presidente del Parlamento Europeo sobre estos temas.

Con motivo de su muerte, algunas de sus poderosas e inspiradoras frases están encontrando una nueva audiencia. Aquí hay algunos que queremos compartir con usted:

Ser constructores de paz

No seas cómplice del pecado

«El buen Dios nos dice: ‘Ayuda, corrige y reprende a los que están en el error, para que así se conviertan por medio de ti, pero si no les dices a los pecadores que están pecando, llevarás los pecados de los demás. ‘Como dicen aquí en Sicilia, no practiquemos la omertà, es decir, cuando vemos y no decimos nada y no intervenimos.»