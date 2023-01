Francisco a Porras: «¿Acaso tú pensaste alguna vez que ibas a ser Arzobispo o yo Papa?»

El cardenal Porras toma posesión como arzobispo de Caracas el 28 de enero, un logro diplomático del Vaticano, después de cuatro años y medio. El servicio a los más necesitados y la fidelidad a la iglesia marcan la labor del sexto hombre con más "poder" en Venezuela

«¿Acaso tú pensaste alguna vez que ibas a ser arzobispo o yo Papa? Nosotros somos privilegiados. Ser privilegiados no nos da derecho a privilegios sino a la obligación del servicio«. Así le dijo el Papa Francisco dos meses después de asumir el trono de San Pedro a monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, quien se desempeñaba como arzobispo de Mérida (Venezuela) desde el 5 de diciembre de 1991.

El comentario lo recordó el propio Baltazar Porras el 17 de octubre de 2016 durante su primera eucaristía en una parroquia de Caracas, después de ser creado como el sexto cardenal de Venezuela. Desde el 30 de julio de 1967 cuando se hizo sacerdote en la Catedral de Calabozo, Guárico. La denuncia de las injusticias, el servicio a los más necesitados; así como la fidelidad y comunión con la iglesia, marcan su vida apostólica.

Tras la renuncia del cardenal Jorge Urosa Savino por motivos de edad, Francisco nombró a Porras administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, el 9 de julio de 2018, iniciando su servicio pastoral el 24 de julio de ese año. Cuatro años y seis meses después, el martes 17 de enero de 2023, con 78 años de edad, es designado arzobispo metropolitano de Caracas. El sábado 28 de enero toma posesión del cargo.

«Hijo, no se envanezca ni se olvide de los pobres»

Pero sigamos con aquél 17 de octubre, cuando el recién creado cardenal, agradeció a las personas que le brindaron apoyo y formación espiritual a lo largo de su vida, especialmente a sus padresBaltazar Porras Porras y Blanca Luz Cardozo Heredia.

«A mi padre, quien el día que me nombraron obispo su felicitación fue: me alegro mucho hijo, pero recuerde de donde viene (…) no se envanezca ni se olvide de los pobres. Yo soy su padre y siempre se lo recordaré«, dijo emocionado.

«Uno es, en definitiva, lo que sembraron muchas personas en uno«, indicó el cardenal Porras. Por eso invitó «a recuperar el sentido auténtico de la familia; el sentido de saber ser padre, madre e hijos; y el sentido de ser miembros de una comunidad».

«No somos únicamente los sacerdotes, obispos o cardenales los que representamos a Dios o somos miembros de la Iglesia, sino cada padre y madre de familia quienes también lo representan tanto en el hogar como en los alrededores de este», añadió.

No basta hacer el bien hay que hacerlo bien

El cardenal Porras convocó una rueda de prensa para hablar sobre lo que significa su titularidad al frente de la iglesia caraqueña. «Qué le añade el cambio de título, sino un compromiso mayor y permanente de servicio a esta polifacética ciudad, capital de la República, y centro de irradiación en todos los órdenes para el bien de la nación», dijo.

«Seguir el ejemplo que Caracas dio», es más que una estrofa del himno nacional, comentó a los medios y a través de las redes sociales. «Está a la vista que desde el centro vital del país se señala un camino que quiere ser de fraternidad y de bien, de justicia, de libertad, de paz, de progreso, para irradiar valores trascendentes que nos hagan más y mejores personas y ciudadanos, para bien de todos», expresó.

Destacó que el 2023 es un año difícil y marcado por la crisis mundial, regional y nacional. «Nos llama a la superación de la realidad lacerante que nos paraliza, para pasar de la lamentación a la acción liberadora, reconciliadora, de reconstrucción y revitalización…». Por eso pide más adelante: «No nos dejemos robar la esperanza».

«Necesitamos no sólo preguntarnos, sino tomar conciencia de qué debemos y podemos hacer, personal, familiar y socialmente, cuanto más puedo aportar, en qué ámbitos podemos pasar del yo al nosotros, derribando las barreras que dividen o paralizan. No basta hacer el bien hay que hacerlo bien», acotó.

Misioneros del bien

Baltazar Porras invitó a ser constructores de esperanzas, motivadores de sueños factibles y artífices de iniciativas innovadoras. «Para que la fraternidad, la amabilidad, el servicio y respeto a los demás, nos lleven por derroteros de progreso material, convivencia solidaria, colaboración comunitaria, y fraternidad espiritual».

Así también, en clara alusión a la realidad eclesial con el Papa Francisco al frente, apuntó que los signos de los tiempos son un reto para impregnarlos del amor pleno que da el seguimiento de Jesús, de su Evangelio y sus exigencias.

«Es un camino que debemos recorrer juntos para que el gozo sea pleno y sintamos el sano orgullo de ser creyentes, discípulos y misioneros del bien», conoció Aleteia.

Una primera despedida a los merideños

El nombramiento del cardenal Porras como el XVI arzobispo de Caracas, implicó su salida de la Arquidiócesis de Mérida de acuerdo con Canon 409 §1 del Código de Derecho Canónico. Allí tomará el cargo –en fecha todavía no conocida- monseñor Helizandro Terán (Orden de San Agustín) quien era arzobispo coadjutor con derecho a sucesión.

«Mérida ha sido una escuela en la que he aprendido mucho y donde he encontrado una acogida fraterna y cordial, producto, en gran parte, de la rica y recia espiritualidad cristiana de los moradores de las montañas andinas», expresó el purpurado.

Un logro diplomático del Vaticano

El cardenal Porras asumió la Arquidiócesis de Caracas como administrador apostólico, el 24 de julio de 2018. Aún estaban tensas las relaciones con el gobierno –esta vez en manos de Nicolás Maduro- debido a la práctica de un «socialismo igual a comunismo» que denunció el arzobispo predecesor ante las formas de gobernar al país desde 1998.

El Papa Francisco para evitar que la confrontación Gobierno / Iglesia continuara, tomó «un atajo» designando a Porras administrador apostólico. Nadie esperaba esta decisión. Con el tiempo pasó a ser considerada entre juristas como «una jugada muy inteligente».

¿El sexto hombre con más “poder” en Venezuela?

En este escenario, una reciente visita a Venezuela de monseñor Edgar Peña Parra, tercero a bordo del Vaticano, y su encuentro con el Presidente Nicolás Maduro, permitió avizorar algunos de estos cambios, vistos desde el ejercicio del poder y la diplomacia.

De acuerdo con el vigente Modus vivendi o Concordatode 1964, para ser arzobispo es necesario el cumplimiento de algunas condiciones en las relaciones de la Santa Sede con el gobierno de turno. De allí que, el plácet o «aprobación» del gobierno de Maduro al cardenal Baltazar Porras como arzobispo titular de Caracas, de alguna manera era necesaria para “normalizar” las relaciones entre el gobierno y la iglesia venezolana.

Por otra parte, es necesario conocer que a partir de la Constitución de 1999, se otorga al Cardenal Arzobispo de Caracas, el sexto lugar en el orden de precedencia en los actos oficiales. Tan solo están por delante el Presidente de la República; el Presidente de la Asamblea Nacional; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el Fiscal General de la República y el Presidente del Consejo Nacional Electoral.

De esta manera, el 28 de enero de 2023, en la catedral metropolitana de Caracas, a las 10 de la mañana, el cardenal Baltazar Porras toma posesión como arzobispo, después de cuatro años y medio en los que su incansable trabajo en sintonía con la pastoral y diplomacia del Papa Francisco, así lo han permitido. Los resultados están a la vista.