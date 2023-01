Descubren al anónimo que pagaba los medicamentos de los vecinos pobres

Buford «Hody» Childress era un jubilado amable, que vivía en Geraldine, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes de Alabama, en Estados Unidos.

Hody era un buen vecino. Prestaba patatas y otras verduras y hortalizas al vecino que le pedía algo de urgencia. Todos sabían que era amable y servicial. Era veterano de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Había trabajado como granjero y también en la empresa Lockheed Martin Space, dedicada a seguridad y defensa.

La vida de Hody no había sido un camino de rosas. Había perdido a su padre y a su hijo a causa de un tornado en el año 1973. Más tarde, en 1999, falleció su primera esposa de esclerosis múltiple.

Pero todas esas desgracias habían hecho de él un hombre servicial, buen padre de su hija y volcado en ayudar a los vecinos de su pueblo. Con su tractor, hacía arreglos a quien se lo pedía.

Pero hay más en la historia que Hody Childress que ha quedado en secreto hasta hoy.

«Diles que es una bendición de Dios»

Hace 10 años, en 2012, Hody fue a la farmacia de su pueblo y le dio un billete de 100 dólares a la persona que estaba en el mostrador, Brooke Walker. Así lo ha testimoniado en una entrevista de la cadena de radio NPR:

«Un día entró en la farmacia y me preguntó si alguna vez había habido alguien con dificultades para pagar los medicamentos. Me alargó un billete y me dijo ‘la próxima vez que pase, vas a utilizar esto. No quiero que sepan de quién viene y no quiero saber a quién va, diles sólo que es una bendición de Dios‘.»