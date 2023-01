Semana Brocheriana y un santo que un siglo después sigue evangelizando

Se trata de una propuesta que desde lo cultural acerca a una figura, y en la figura, a Dios.

Son días de fiesta en el corazón de la Argentina, en la zona de Traslasierra, en los parajes evangelizados y desarrollados por el santo Cura Brochero. La semana brocheriana es el preludio ideal para la conmemoración de la fecha del fallecimiento del primer santo nacido y fallecido en la Argentina, José Gabriel del Rosario Brochero.

Se trata de una semana de actividades tanto espirituales y litúrgicas, como culturales, que aprovechan el verano y los turistas en Córdoba para dar a conocer la figura del Cura Gaucho, y en él, la vida de una comunidad cristiana. Se trata de una propuesta que desde lo cultural acerca a una figura, y en la figura, a Dios.

Es que la semana brocheriana es tanto puerta abierta a la vida del Cura Gaucho, como a la vida de Fe desde la pastoral y a la vida del santuario de Nuestra Señora del Tránsito, Santo Cura Brochero que custodia sus reliquias. Es el pueblo serrano que él evangelizó el que toma la posta para desde su identidad anunciar el Evangelio.

Hasta el 26 de enero cada noche en la Plaza Centenario –frente al Santuario es «noche brocheriana», con espectáculos musicales, artísticos, bandas, concursos, baile, folclore en sus distintos ritmos, y este año, un cierre con la presentación de «Brochero en esencia, el musical», obra que recrea parte de la vida del Santo con música y baile, evocando episodios y vínculos como el del santo con su hermana o con Santos Guayama.

Se trata de un musical representado meses atrás en el Teatro Español de la cercana Villa Dolores, que como todas las actividades de la semana permite conocer la obra de Brochero y su historia de entrega al prójimo. Además de las actividades culturales, claro, las Misas y los espacios de oración para llevar al corazón el mensaje revelado en el festejo.

La zona del Valle de Traslasierra es una de las regiones de mayor atractivo turístico durante enero en Córdoba, con visitantes tanto de otras partes de la provincia, de la capital, como de gran parte del país que visitan Mina Clavero, Yacanto, Nono, San Javier, Villa Dolores, y claro, la ahora denominada Villa Cura Brochero, cuyo epicentro es el Santuario, el Museo dedicado al Santo, y el recientemente inaugurado Parque Temático.

Como recordaba el Obispo de Cruz del Eje monseñor Ricardo Araya en la homilía con la que se inauguró la semana, la primera Semana Brocheriana fue celebrada en 1952, a los 75 años de la inauguración de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito, motor de la obra de Evangelización del padre Brochero en su curato. Para hacerla posible, como en toda su obra, Brochero, trabajó con el pueblo haciéndolo participar de la Obra de Evangelización.

«Me parece que el modo de honrarlo, de dar gracias por el don de su vida, es haciendo ejercicios espirituales, aunque sea un día», recomendó el Obispo, como citaba la agencia Aica.

Para la construcción, como en cada obra que emprendía, Brochero involucraba a todo el pueblo. Al que tenía dinero o hacienda, pero también al que podría ofrecer materiales de construcción o nada más que el trabajo de sus manos. Pero a nadie excluía y a todos hacía participes. Y todos podían participar de los ejercicios, pagando lo que pudiesen, cada uno poniendo lo suyo. Ese espíritu de inclusión sobrevuela la propuesta de la Semana Brocheriana. Actividades y propuestas gratuitas permiten la participación de peregrinos y turistas que claramente proceden de distintos lugares, con distintas oportunidades, y también con distintos grados de involucramiento en la vida sacramental, pero todos participan. Todos son parte.

El año pasado decía monseñor Araya que «en el Cura Brochero se esposaron, se casaron, hicieron alianza, la gracia de Dios y la cultura criolla y serrana. No se entiende a Brochero, no se lo comprende, si no somos capaces de descubrir que en él hay una alianza entre el poder de Dios, la gracia de Dios, y la cultura en la que él se insertó e hizo suya, que es la cultura criolla de la sierra, tantas veces menospreciada; la cultura rural de la sierra, tantas veces menospreciada a nombre de la civilización y el progreso».

En este pueblo serrano del corazón de la Argentina miles de turistas eligen veranear año a año, para conectarse con la naturaleza y también con un estilo de vida alejado de la vorágine citadina. Y cada verano pueden además conocer en la Semana Brocheriana, gracias a la propuesta de quienes tomaron su posta en su curato, la vida de un hombre que los acerca a Cristo.