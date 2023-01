The Thorn: La visión de «Cirque du Soleil» sobre La Pasión de Cristo

Durante 25 años la producción ha realizado giras por Estados Unidos, presentando la vida de Cristo ante 1 millón de asistentes, pero ahora puede llegar a más en los cines

Después de 2000 años de himnos, oratorios, musicales, películas y series episódicas, pensamos que no quedaban formas de presentar la historia de la vida de Cristo en un formato único.

Sin embargo, eso fue antes de que viésemos el tráiler de The Thorn, una producción imaginativa que relata la historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo a través de canciones, coreografías emocionantes e impresionantes efectos visuales. Ahora, esta perla del escenario llega a los cines justo a tiempo para la Cuaresma.

Si bien esta es la primera vez que The Thorn llega a la pantalla grande, ha estado de gira por los EE. UU. durante 25 años, presentando las narraciones del Evangelio a más de 1 millón de asistentes en el camino. Ahora, The Thorn tiene la oportunidad de llegar a más espectadores que nunca, ya que hace su debut en cines con la ayuda de Fathom Events. Fathom ha organizado proyecciones en cines de todo el país el lunes 6 de marzo y el martes 7 de marzo de 2023.

La producción es una creación de John y Sarah Bolin, una pareja casada que trabajó como pastores de jóvenes en New Life Church en Colorado durante los años 90. En 1996, los dos escribieron y produjeron una pequeña producción de escuela secundaria de The Thorn como un medio para comunicar a los estudiantes su valor incondicional para Dios. A New Life le gustó tanto que le pidieron a Bolin que ampliara la producción para su concurso de Pascua de 1998, y el resto creció a partir de ahí.

Lo que alguna vez fue un espectáculo minimalista realizado en una escuela secundaria se ha convertido en una producción monumental, con espectáculos teatrales que presentan un enorme elenco y un equipo de alrededor de 600 artistas. The Thorn se basa en las habilidades de actores, bailarines, cantantes, artistas marciales, acróbatas aéreos, e incluso animales vivos como tigres y camellos. Además, cuenta con pirotecnia, un escenario giratorio de 30 pies y elementos de video que ayudan a que el espectáculo sea más interactivo e inmersivo.

En un comunicado de prensa, Bolin dijo sobre el estreno en cines:

«A través del sonido, la danza y las artes visuales, The Thorn inspira la creatividad dada por Dios dentro de cada uno de nosotros mientras proclama el Evangelio. Esto ha llevado a más de 150,000 personas a comprometerse con la fe, con innumerables historias de personas que experimentaron cambios en sus vidas desde la restauración familiar hasta la liberación de la adicción».

Las entradas para el estreno en cines de dos días (6 y 7 de marzo) ya están a la venta en EEUU.