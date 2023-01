¿San Pablo se cayó realmente de un caballo en su conversión?

Esculturas, tapices, lienzos… la conversión de san Pablo ha inspirado multitud de obras de arte a lo largo de los siglos.

Incluso ha dado lugar a refranes tan conocidos como «caerse del caballlo» para referirnos a alguien que, de pronto y sin previo aviso, se da cuenta de algo importante.

El origen de estas representaciones está en la tradición según la cual Saulo de Tarso, de camino a Damasco para perseguir a los cristianos, se cayó del caballo ante una visión de Cristo resucitado.

A partir de ese momento, Saulo, también llamado Pablo, se convertiría en uno de los más apasionados y fructíferos apóstoles del cristianismo.

Sin embargo, a pesar de esa iconografía tan popular, en el relato del Nuevo Testamento sobre la conversión de san Pablo… ¡no aparece ningún caballo!

El personaje con más detalles

San Pablo es, después de Jesús, el personaje histórico de los orígenes del cristianismo del que tenemos más información.

Sobre él no sólo contamos con lo mucho que se cuenta en el libro de los Hechos de los apóstoles, escrito por san Lucas como continuación de su Evangelio. También tenemos los muchos detalles que aparecen en sus Cartas (a los romanos, a los efesios, a los corintios…).

© Wikimedia. The Conversion of Saint Paul on the Road to Damascus, by Caravaggio, church of Santa Maria del Popolo, Rome.