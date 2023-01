«Murió en mis brazos»: Una madre joven unió a miles de personas en oración

View this post on Instagram

Después de varias semanas en las que les negaron una visa y vivieron una gran angustia, el pasado 19 de enero viajaron hacia California y se reencontraron con la hija que el año pasado había dejado su país cargada de sueños e ilusiones.

El periodista Juan Diego Alvira, de la revista Semana, los acompañó y registró en video el viaje de más de 20 horas. En el aeropuerto, Gloria le contaba cómo el dolor le ganaba pero conocía el amor de Dios y la fe seguía intacta.

«Le pedí a Dios que cambiara mi vida por la de mi hija»

El encuentro con Paula, quien desde hacía algunas semanas había sido trasladada a su residencia, fue muy emotivo y duro para los padres. Gloria cuenta que la joven levantó la mirada y preguntó si había llegado su mamá. «Aquí estoy, no me voy a mover», le respondió y ella le apretó fuerte las manos.

Entre lágrimas comentó:

En medio del sufrimiento y la esperanza, Gloria le pidió a Dios «que cambiara mi vida por la de ella». Así lo contó a Noticias RCN:

«Que yo le daba mis ojos, mi cerebro, mi estómago, todo. En un momento me derrumbé porque esto no es fácil, una mamá ama a sus hijos y me he derrumbado muchas veces, pero Dios me tiene de pie y aquí estoy aquí para ella».