¿Qué les pasa a los que le dicen «no» a Dios?

Dios quiere que todos los hombres se salven (1 Tm 2, 4). Sin embargo, no obliga a nadie a amarlo y preferirlo a los bienes creados. Por lo tanto, Dios no condena a nadie; es la criatura la que se condena a sí misma.

Si muere consciente y voluntariamente en contra de Dios (algo que sólo Dios puede saber), tendrá para siempre el destino que él mismo eligió, ya que la muerte pone al ser humano en un estado definitivo, en el que ningún cambio es posible.

Además, es necesario reconocer que ninguna criatura puede juzgar a Dios. Él, por definición, es la suprema perfección y la santidad absoluta.

Cuando parece injusto a la limitada razón humana, no lo parece porque sea menos justo que el hombre (no puede existir un Dios injusto), sino porque su designio de salvación sobrepasa el entendimiento humano.

Duda

Una persona hace la siguiente pregunta:

«Soy católico, pero tengo una duda que me ronda y me inquieta mucho: es la cuestión de la condenación eterna… ¿Cómo un Dios tan misericordioso pudo dejar que sus hijos se quedaran para siempre en el infierno? Para mí, el infierno es el lugar de los demonios y no de los hijos de Dios. No creo que en el infierno haya ningún ser humano. Creo en la existencia del infierno, pero no como un lugar para hombres pecadores y condenados».