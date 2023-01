¿Cómo se vivió la primera Marcha por la Vida posterior a Roe?

Los participantes de March for Life 2023 en Washington, DC, mostraron a Aleteia lo que tenía de diferente el evento de este año.

La primera Marcha por la Vida se llevó a cabo el 22 de enero de 1974 en los West Steps del edificio del Capitolio en Washington, DC. Con la intención de ser un evento único un año después de que se decidiera Roe v Wade, la marcha se convirtió en una de las reuniones anuales más grandes en la capital de la nación, con decenas de miles haciendo la caminata desde todo el país, con temperaturas extremadamente frías, para defender la vida cada mes de enero.

March for Life 2023 Jeffrey Bruno / Jeffrey Bruno

En la marcha del pasado fin de semana, sin embargo, hubo algunos cielos azules y temperaturas más cálidas y eso pareció apropiado ya que el evento tuvo una calidad completamente nueva este año. Fue la primera marcha desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade el 24 de junio. , 2022.

Después de casi 50 años de marchar para derrocar a Roe y por el derecho a la vida de los más jóvenes entre nosotros, ¿cómo fue caminar en la Marcha por la Vida de este año y qué debe hacer ahora el movimiento provida?

Algunos participantes compartieron sus pensamientos con Aleteia…

Eric Johnson, quien asistió a la Marcha en Washington, DC, así como en San Francisco en los últimos años:

«Estoy sorprendido por los números que hay aquí, y honestamente [estoy aquí] para agradecer a la Corte Suprema. Todavía tenemos muchos miembros en el gobierno que todavía piensan que los mandatos federales son importantes y lo bueno de la decisión de Roe es que la deroga al nivel local donde tenemos más voz».

March of Life 2023 Jeffrey Bruno / Jeffrey Bruno

Jenna Romanchuk, una madre marchando con su bebé:

«He estado aquí algunos años, aunque no en los últimos años, y fueron enormes. Con Roe volcado, no estaba segura de que viniera mucha gente. Creo que mucha gente podría estar confundida y pensar que el aborto ahora es ilegal, lo cual no es cierto, así que estoy feliz con el resultado».

March for Life 2023 Jeffrey Bruno

Padre Dave Pivonka, TOR, presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville:

«Dos cosas [me sorprenden]…. Hay una sensación de celebración, una sensación de que algo es diferente siendo Roe vs. Wade anulado. Pero una de las cosas que creo que es importante es que nunca se trató solo de Roe. El objetivo es el fin del aborto. Entonces, sí, hay una especie de celebración, pero hay mucho trabajo por hacer y creo que la gente es consciente de eso. Es casi como si todos estuvieran respirando profundamente y ahora tenemos que volver al trabajo. Es genial que estemos aquí en Washington, pero debemos mirar a los legisladores locales, gobernadores, concejos municipales; tiene que volver a lo local… ayudar a las madres, las familias y hacer cosas para apoyar el movimiento pro-vida.»

Mark DeYoung, un participante de VA que ha estado en 12 marchas:

«Ciertamente hay una sensación de esperanza ahora entre las personas que están en esta nueva era, pero para aquellos que están prestando atención y son realistas, existe la sensación de que hay mucho más trabajo por hacer. En algunos estados, las cosas serán peores en términos de las leyes locales y entonces tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y trabajando con personas en diferentes niveles, seguir orando frente a las clínicas, trabajando en las universidades, hablando en público y defendiendo la causa. Todavía es importante venir a Washington… todavía es importante que nuestros congresistas y senadores nos vean aquí. Y también para que los estadounidenses en general vean que no vamos a ninguna parte».