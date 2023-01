Se espera que el Papa Francisco viaje a Marsella el 23 de septiembre de 2023

Según información de la agencia I.Media, el Papa Francisco viajará a Marsella el sábado 23 de septiembre de 2023 en el marco de las reuniones de obispos y alcaldes del Mediterráneo.

Un viaje del Papa Francisco a Marsella parece tomar forma. Según información de la agencia I.Media, el pontífice visitará Marsella el sábado 23 de septiembre de 2023. El Papa iría y volvería durante el día. Su presencia no sería una visita de estado ni un viaje apostólico.

Esta visita se enmarcaría en realidad en los encuentros de obispos y alcaldes del Mediterráneo, encuentros que pretenden fortalecer la fraternidad y los intercambios entre los pueblos unidos por el Mare Nostrum. Después de Bari en 2020 y Florencia en febrero de 2022, Marsella debería ser la tercera ciudad en albergar este encuentro en otoño.

Presente en Florencia junto a unos 150 alcaldes y obispos de la cuenca mediterránea –entre ellos Mons. Aveline, arzobispo de Marsella–, el alcalde de la ciudad de Marsella, Benoît Payan, se manifestó hace un año a favor de acoger el evento.

Preguntado por I.Media sobre la posibilidad de tal viaje, el concejal de la ciudad de Marsella dijo que estaba orgulloso de poder recibir «con toda probabilidad al Papa Francisco en otoño», enfatizando la naturaleza profundamente multicultural y multirreligiosa de su ciudad.

Francisco había indicado el 18 de diciembre que quería ir a Marsella en 2023 para la reunión de los obispos del Mediterráneo. Además, desde hace varios días, este deseo ha ido tomando forma.

En abril de 2021, el obispo Aveline mantuvo una larga conversación con el pontífice sobre el Mediterráneo, y señaló que Marsella podría ser parte de su «peregrinación mediterránea» iniciada desde el comienzo de su pontificado.

El arzobispo francés también había enumerado las cualidades de su ciudad que podrían resonar en el Papa Francisco: su dimensión «cosmopolita» que la convierte en un «laboratorio» para el diálogo interreligioso, su dimensión social marcada por una «gran disparidad económica» pero propicia según él. a una vitalidad pastoral y misionera o incluso a su dimensión europea, presentando el puerto provenzal como una «puerta de entrada a Occidente».

Un viaje esperado por las autoridades francesas

El Papa de 86 años no debería hacer de este viaje una visita de Estado. En 2014 había viajado a Estrasburgo para visitar las instituciones europeas, y no a Francia, de acuerdo con su deseo de no viajar a ninguno de los grandes países de Europa y concentrarse en los más pequeños.

Esta visita del Papa Francisco a Marsella es esperada con impaciencia por las autoridades francesas que regularmente han invitado formalmente al pontífice. Al margen del consistorio de agosto pasado, el Ministro del Interior Gérald Darmanin, presente en Roma para celebrar el cardenalato de Monseñor Aveline, también había mencionado las numerosas invitaciones realizadas por el Presidente de la República al Papa Francisco. Había asegurado: «Estaremos junto a la ciudad de Marsella, junto al cardenal Aveline, para poder seguir preguntando».