Más de 17.000 jóvenes cantan la «Salve Regina»

Miles de voces cantaron alabanzas a la Santísima Madre en la conferencia Seek23 con un improvisado "Salve Regina"

Tenemos algo especial para ti. ¡Descubre tu patrono para 2023!

Este santo será tu intercesor y apoyo. Haz clic en el botón de abajo 👇 Haz click aquí

Del 2 al 6 de enero, estudiantes universitarios de todo el mundo se reunieron para la 25ª Conferencia Anual FOCUS (Fellowship of College University Students) en St. Louis, Missouri (EE. UU.).

Si la página de Facebook del grupo muestra muchos momentos del evento –desde una noche de concursos con Jonathan Roumie, el actor que interpreta a Jesús en la exitosa serie de televisión The Chosen, hasta la intervención de oradores populares como Curtis Martin y Jason Evert–, el video de la conferencia que parece ser el más popular en las redes sociales no presenta a una estrella profesional. Fue un momento que ni siquiera había sido planeado. El video de 17.000 jóvenes cantando a capella la «Salve Regina» da escalofríos.

El momento fue capturado en el teléfono de la autora y oradora católica Emily Wilson. A días de su publicación, había recibido 2.300 me gusta, 73.000 visualizaciones y más de cien comentarios.

«Por si acaso en nuestro mundo oscuro y triste tu corazón necesita escuchar a más de 17,000 estudiantes universitarios cantar el Salve Regina, ¡lo he grabado para ti! La conferencia FOCUS SEEK tuvo lugar esta semana y fue piadosa, gozosa y excelente más allá de lo que podría describir. ¡Gracias, FOCUS, por lo que estás haciendo para construir la Iglesia a través de los corazones de estos increíbles jóvenes!»

La Salve Regina es un himno mariano clásico de la Iglesia, que data del año 1000:

Salve Regina in Latino

Salve, Regina, Mater misericordiæ,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus exsules filii Hevæ,

Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos

misericordes oculos ad nos converte;

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ Virginis Matris Mariæ corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante præparasti: da, ut cuius commemoratione lætamur; eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum.)

Amen