¿Existe una forma ética de comer?

Después de lo que ha visto en todo el mundo, Miriam Hidalgo aboga por un enfoque más reflexivo sobre cómo comemos

Cuando vamos de compras y cocinamos, generalmente tenemos muchas cosas en mente. ¿Qué hay de oferta hoy? ¿Comeremos esta ensalada primaveral antes de que se eche a perder? ¿Hay alguna posibilidad de que los niños prueben estas coles de Bruselas?

En lo que quizás no estemos pensando es en la moralidad de lo que estamos comprando y comiendo.

Pero la escritora y oradora católica Miriam Hidalgo nos insta a considerar el aspecto ético de la comida que ponemos en nuestros platos.

Hidalgo tiene más de 20 años de experiencia en los campos de la catequesis, la pastoral juvenil y la pastoral hispana a nivel parroquial, diocesano y nacional. Entre otras funciones, se desempeñó como Directora de Catequesis Hispana y Directora del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Arquidiócesis de Hartford y es coautora del libro The Joy of Adolescent Catechesis.

Actualmente, Hidalgo es esposa a tiempo completo y madre de dos niños, y continúa colaborando o brindando talleres a nivel local y en todo el país para varias parroquias católicas, diócesis, escuelas y organizaciones.

Ella compartió su perspectiva interesante y bien investigada sobre la moralidad de la comida en su OSV Talk, Faith and the Luxury of Food.

«Más allá del gusto y la satisfacción, hay una espiritualidad que viene con la comida que comemos», dice ella. «Jesús sabía esto. Por eso nos da su cuerpo y su sangre en la Sagrada Eucaristía».

Entonces, ¿cómo experimentamos exactamente la espiritualidad que viene con la comida? Antes de las comidas, los católicos suelen rezar la oración familiar: «Bendícenos, oh Señor, y estos tus dones…»

Pero a menudo, la conexión espiritual se detiene ahí. «Nuestra ignorancia sobre el sufrimiento, el daño y la corrupción detrás de nuestra comida hace que todo sea casi, me atrevo a decir, hipócrita», dice Hidalgo.

Testigo de primera mano

Hidalgo utiliza una combinación de historias personales y datos concretos para presentar su caso. Dos historias en particular, dijo, cambiaron su forma de pensar sobre la comida.

El primero tuvo lugar en la selva tropical de Guatemala. ella cuenta,

Cuando estaba en una de mis muchas visitas a Guatemala, que es de donde son mis padres, salí a montar a caballo con mi esposo y me sorprendió ver tanta tierra seca y muerta. Parecía como si un incendio hubiera pasado y hubiera borrado todo. Nos dijeron que los ganaderos de los EE. UU. habían comprado esa tierra para criar ganado, y cuando terminaron de usar la tierra, porque ya no se podía usar más, se fueron. Y por supuesto me sentí muy avergonzada. Esto está sucediendo en todo el mundo.

Otro tuvo lugar en la República Dominicana, donde Hidalgo viajó en un viaje misionero.

La industria pesquera también se ha convertido en uno de los negocios más corruptos del planeta. Cuando estuve en la República Dominicana… estaba en una de sus muchas hermosas playas y me di cuenta de algunos barcos grandes a algunas millas de la costa. En mis conversaciones con los lugareños, me dijeron que esos barcos eran de los EE. UU. y nunca olvidaré lo que la gente me dijo. Estaban frustrados y molestos, y dijeron que esos barcos les están robando todo el pescado.

Trillones de criaturas marinas se extraen del océano cada año, sin mencionar todos los hábitats y ecosistemas que se destruyen. «Estamos en peligro de ver océanos sin peces», dijo.

Además de sus propias experiencias, Hidalgo incluye varias otras historias y estadísticas sobre el impacto de nuestras elecciones de alimentos. Ella aboga por un enfoque más reflexivo y considerado sobre cómo compramos y consumimos alimentos.

Sin embargo, a pesar de su investigación y testimonio de primera mano, dice que su mensaje no es algo que mucha gente quiera escuchar.

Soy muy consciente de que hay muchos argumentos en contra de todo lo que he compartido contigo. Sé que este tema despierta sentimientos de ira y reacciones defensivas. Y, sobre todo, incomodidad.

Pero invita a su audiencia a ver esta incomodidad como una bendición. «Se nos está dando la oportunidad aquí de hacer un cambio profundo».

Ella nos alienta a todos a tener una visión a largo plazo y considerar qué es lo mejor para nuestros hijos y sus hijos.

El cambio es difícil, dice, «pero recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza».

La charla (en inglés) puede escucharse aquí: