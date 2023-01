Nuevos Horizontes para quienes sufren situaciones extremas

La comunidad fundada por Chiara Amirante es una "obra de Dios que transforma vidas quebrantadas en testigos de la resurrección", en palabras del cardenal Marc Ouellet

Ya han pasado 29 años desde que nació en Roma la primera comunidad de acogida Nuevos Horizontes. En ella cientos de jóvenes, provenientes de experiencias extremas, comienzan a reconstruirse a través de un programa pedagógico de rehabilitación.

En poco tiempo la comunidad se transformó en una verdadera «fábrica de amor«, un gran circuito de solidaridad y acogida.

Son los mismos jóvenes que, acogidos y reconciliados, sienten el deseo, la urgencia de comprometerse personalmente en acciones de solidaridad en apoyo de quienes se encuentran en graves dificultades.

Testigos de la Resurrección

El aniversario de Nuevos Horizontes coincidió este año 2023 con la celebración del bautismo de Jesús.

Así la fiesta misma se convirtió en un testimonio del gran don de Dios que se repite en cada joven que se salva y es acompañado hacia una vida de plenitud. Todo muchacho se convierte en testigo de la Salvación.

El prefecto del dicasterio de los obispos de la Santa Sede, el cardenal Marc Ouellet, envió un mensaje a la comunidad para la ocasión:

«En Nuevos Horizontes se respira siempre una fuerte presencia del Espíritu y se contempla la Obra de Dios que transforma vidas rotas en testigos de la Resurrección y auténticos misioneros que llevan el carisma específico de la alegría a un mundo que agoniza por falta de Amor, por la globalización de la soledad y la indiferencia. Deseo que toda la familia Nuevos Horizontes siga siendo valientemente una porción de Iglesia que sale a la periferia existencial de muchos corazones, porque hoy hay tanta necesidad… Y el Evangelio de la Alegría es la verdadera cura para las enfermedades del alma que están trayendo demasiada muerte. Su testimonio es un gran signo y semilla de esperanza».

La fundadora y presidenta de la comunidad, Chiara Amirante, vive con fidelidad este momento, y explica:

«Con el corazón lleno de gratitud damos gracias a Dios por esta gran familia y por tantos milagros que hemos contemplado a lo largo de los años.

En estos días de oración encomendamos a cada persona herida en el corazón, en el alma y por los golpes de la vida, seguros de que para todos siempre hay una posibilidad de recomenzar y renacer».

Chiara Amirante, fundadora de Nuevos Horizontes

Una historia que parte de los últimos

La misma Chiara Amirante relata algunos regalos espirituales que han recibido, en un breve texto aparecido en la revista Credere:

«En enero de 1994 tuvimos una experiencia maravillosa con los primeros chicos que acogimos , en la que comprendimos que habíamos nacido como comunidad gracias a una fuerte bendición del Espíritu Santo. Durante nueve días hicimos un retiro un tanto especial, porque los chicos del grupo eran personas bastante «especiales». Para contarte una cosa, había un chico con permiso de prisión, que aullaba como un hombre lobo por la noche. Fue todo y más, pero fue un retiro hermoso. Habíamos dispuesto que los nueve días terminaran con la fiesta del bautismo de Jesús, con el fin de pedir el don del Espíritu Santo en ese día con la fe de los pequeños. Ese día tuvimos una experiencia que me trastornó totalmente: en el mismo momento en que cantamos con todo el corazón un canto muy sencillo de invocación al Espíritu Santo, experimentamos la gracia de Pentecostés. Tuve la sensación física de que el cielo se abría: en efecto, descendía de lo alto una gracia y un poder que derretían hasta los corazones más duros. Todos nos encontramos en lágrimas de emoción, alegría y arrepentimiento que solo Dios puede inspirar. Nos quedamos en la capilla por el poder de la presencia y fuerza de Dios desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, con media hora para el almuerzo. Por la tarde tuve que echar a todos porque pensé: «¡Aquí me estoy dando una sobredosis de oración!». No querían salir, porque la experiencia de la presencia de Dios había sido tan fuerte que nos había abrumado como sólo Él puede hacerlo. Luego hubo una lluvia de gracias y nos encontramos hablando en lenguas y no entendíamos mucho. Tuvimos la primera experiencia fuerte de ser «un corazón y una mente» en Dios, investidos por el poder de la gracia del Señor».

De los inicios habla también el sacerdote Davide Banzato, que la conoció en 1995:

«A todos nos llamó la atención la sonrisa soleada que iluminaba su rostro. Fue presentada como la fundadora de una nueva comunidad llamada Nuevos Horizontes. Ella también hablaba romano y era agradable. Sus palabras catalizaron a todos».

Davide Banzato

El testimonio de Chiara Amirante se orienta hacia su aventura en el infierno de la calle en la estación Termini de Roma en los años noventa. Un verdadero Bronx.

Cuando era joven tuvo una enfermedad grave, cuenta Davide Banzato, relatando el testimonio de esa joven hasta entonces desconocida. Se trataba de una uveítis crónica anterior e intermedia que afectaba a la retina, probablemente relacionada con el síndrome de Behcet, otra terrible patología de la que tenía todos los síntomas.

Tras perder las ocho décimas partes de su visión, fue sometida a dolorosos tratamientos, como inyecciones de cortisona en los ojos cada dos días.

En algún momento de la historia, sucedió algo extraordinario. Después de una oración dirigida a Dios, fue completamente curada, sin que quedara ningún rastro de la enfermedad. Y recuperó totalmente la vista, ¡llegando a los once décimos!

Para los médicos había sido una curación inexplicable. Para ella era la respuesta de Dios a una oración precisa: había pedido que la pusieran en condiciones físicas para poder ir a los niños de la calle, a los que estaban enfermos y aún no conocían el amor de Dios, compartir el «verdadero milagro» -como lo había definido- o el descubrimiento de que incluso en el sufrimiento más atroz es posible conservar una paz interior, fruto de la comunión con Dios.

Pero el impulso interior que la hizo emprender este camino -que nunca se ha detenido- de servicio a los niños más desfavorecidos, la propia Chiara Amirante lo define como «loco e irracional».

«Entonces -revela ell en un libro- una tarde me dirigí a Dios con una simple oración:

Padre, no sé si eres Tú quien ha puesto en mi corazón esta loca idea de salir a la calle de noche en busca de los más desesperados. Soy consciente de que para una chica sería muy peligroso, pero si eres tú quien hace crecer este deseo dentro de mí, dame una señal: dame un poco más de salud para que pueda hacerlo realidad».

Y así fue.

La «espíritu-terapia» de Chiara

La espíritu-terapia de Chiara Amirante es un camino de autoconocimiento y sanación interior sobre el arte de amar que puede acompañarte a descubrir el prodigio que hay en ti, la chispa divina impresa en tu alma, para hacerla brillar en toda su belleza y vivir cada momento de tu vida al máximo.

Un camino para alcanzar la felicidad plena, la paz y la libertad interior aprendiendo el arte de amar.

¿Cómo? Tomando un camino serio de autoconocimiento para descubrir más profundamente: quiénes somos realmente, más allá de las muchas etiquetas en las que muchas veces estamos presos. Qué es lo que realmente queremos; a dónde queremos ir; qué objetivos queremos alcanzar; qué sentido queremos darle a nuestra vida.

Muchas voces de agradecimiento

Los voluntarios de Nuevos Horizontes, los Caballeros de la Luz, ascienden a cientos de miles. Y entre las personas que han encontrado la paz y el renacimiento gracias al testimonio de Chiara y a la «espíritu-terapia» hay personajes famosos.

Como Davide Banzato, que ahora es un estrecho colaborador de Chiara Amirante. Él, en su libro Tutto ma prete mai, recuerda que escribía cartas a Chiara Amirante y sus respuestas eran fuente de gran alegría.

Davide y Chiara en el centro de la imagen

Ella confirmó sus elecciones y le animó a continuar, recuerda el sacerdote, quien encontró una de sus cartas con un sello del 30 de mayo de 1996 en el sobre: ​​

«Querido David, me alegró mucho saber de ti nuevamente. En cuanto a tu propuesta de venir a pasar un tiempo en la comunidad: si tanto tu padre espiritual como tus padres están de acuerdo, ¡¡¡BIENVENIDÍSIMO!!!«.

También está el cantante Nek que participó en el curso de espiritualidad en un momento oscuro de su vida.

«Soy parte de Nuevos Horizontes desde 2005 -explica Nek- Desde entonces me he embarcado en un camino de fe que nunca pensé que emprendería. No porque ciertamente sienta haber llegado a un conocimiento profundo de la fe misma, sino por las experiencias vividas que me han engrandecido a mí ya mi mundo interior. Una de estas «aventuras» espirituales es ciertamente la espíritu-terapia, o más bien el autoconocimiento«.

El cantante Nek en Brasil

«Este viaje me ha servido para afrontar y reconocer ciertos comportamientos que son perjudiciales para mi crecimiento interior o para poder contrarrestar ciertos estados de ánimo que también son hijos de este tiempo. O dejar que florezcan las cualidades que aún no se han expresado. A admitir mis límites y trabajar en lo que puedo expresar».

Finalmente -concluye Nek- y mucho más simplemente, poder seguir a Chiara Amirante en sus caminos de autoconocimiento a través de la palabra de Cristo.

«Los he encontrado fundamentales en mi comportamiento en mi vida diaria y en mi vida profesional. Conocerse a uno mismo significa aprender a vivir mejor«.

Algo similar le pasó al empresario Matteo Marzotto, quien explica:

«Tenía un abismo dentro. Chiara con una paciencia infinita me repetía lecciones de espiritualidad viva. Imagínate la suerte tuve».

La espíritu-terapia ha sido «una verdadera ayuda, una herramienta preciosa para afrontar la vida y sus inevitables pruebas, incluso en el trabajo».

El empresario Matteo Marzotto

«La aventura de conocerse realmente a sí mismo –continúa Matteo Marzotto– y finalmente tener una vida plena, más serena, más consciente, más valiente. Y llena de alegría. «Mi» espítitu-terpia es un viaje extraordinario por el camino de la fe y de la vida. Con humildad y honestidad pero perseverantes en cada paso difícil, firmes en la esperanza de permanecer y tal vez crecer en la de Cristo Resucitado».

Giacomo Pavanello, párroco de San Giuseppe Cottolengo, que la diócesis de Roma ha decidido confiar a la Comunidad Nuevos Horizontes, dice:

«Cuando era joven me fascinaba el modelo de evangelización que implementa la Comunidad, la evangelización en las calles, la vida fraterna sin distinciones clericales. El sacerdote dentro de la misma comunidad, inserto entre los laicos y las familias, como sucedía entre los primeros cristianos. Fui a ver por mí mismo y descubrí que todo esto era real».

Con el tiempo, personas como Andrea Bocelli o el periodista Fabio Fazio se han acercado a Nuevos Horizontes, «conquistados» por el carisma de Chiara Amirante. El cantante Bocelli en una entrevista explicó lo que significa ser parte de la Comunidad:

«No es tan difícil para mí que siempre he tenido esta inclinación hacia la verdad y la libertad (…); para mí ser un Caballero de la Luz significa traer la verdad y la libertad a cualquier precio. Y lo hago de buena gana y debo decir sin esfuerzo».

Reconocimientos y nuevos compromisos

Ha habido tribulaciones en los últimos años para Chiara Amirante, como los nuevos problemas de salud y el hostigamiento en Bosnia y Herzegovina de funcionarios que extorsionaron a la Comunidad, que regularmente peregrina a Medjugorje.

Pero también recibió los homenajes de la República Italiana, cuando el presidente Sergio Mattarella le otorgó el honor de Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana por su compromiso con los más pequeños en 2021.

Un compromiso que nunca se ha desvanecido y de hecho se extendió con la solidaridad con la población ucraniana martirizada por la guerra y en el constante pedido de «¡Paz!».