Ayudar a familias vulnerables, un proyecto que vale la pena

La influencer Mar Dorrio muestra cómo la Fundación Madrina ayuda a madres solteras, familias sin hogar y niños vulnerables

Cuando se acercan las navidades, recomiendo siempre un «micro-briefing», una reunión solamente entre los dos para preparar ese #familytime tan complejo como son las fiestas navideñas. Y, ahora que ya han pasado, creo que sería también muy sabio y necesario reunirnos una vez guardado el árbol, una vez superado el tsunami de estas fechas.

¿Para qué? Para recordar, valorar y apuntar, en el disco duro familiar, lo que debemos repetir y lo que no. Si tuviésemos esa reunión a nivel nacional, yo sin lugar a dudas aplaudiría, apoyaría, y repetiría la actividad de la Fundación Madrina de estas navidades.

Déjame que te presente a esta fundación, por si eres de esos pocos que todavía no la conoce. La Fundación Madrina surge en el año 2000, después de detectar que, en España, un 95% de los casos de las jóvenes y adolescentes en situación de riesgo quedaban desatendidos. Ayudan a colectivos en riesgo de exclusión social y marginalidad en el ámbito de la infancia, la mujer y la maternidad.

Estas pasadas navidades, me emocionaron especialmente las fotografías de la llegada de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente a los Pueblos Madrina. ¿No sabes que es un Pueblo Madrina? Sigue leyendo y verás cómo esta fundación llega más lejos de lo que estabas imaginando.

«Pueblos Madrina» es un proyecto que impulsa la repoblación de la España «vaciada», ofreciendo a cien familias cada semana la posibilidad de vivir en zonas rurales.

Esta iniciativa, que no creo que tenga la difusión que merece, lleva ya cinco años peleando para generar proyectos de vida sostenible para familias con hijos menores a cargo en situación límite.

Sin embargo, se encontró con la desagradable sorpresa de que, la pérdida de ayudas sociales y antigüedad de empadronamiento provocada por el traslado de la ciudad al pueblo, hace imposible dar el paso a más familias. Pero sus voluntarios siguen peleando por conseguirlo. Gracias a esa pelea, provincias como Soria han visto crecer su población.

Y, estas navidades, bajo el título «Madrina ilusiona», iniciaron una campaña de juguetes para todos los niños vulnerables procedentes de las colas del hambre de los Pueblos Madrina y de la Cañada Real, sin olvidarse de las madres, que también recibieron sus regalos. Ningún miembro de Madrina dudó de que la magia de la Navidad tenía que llegarles también a ellas.

En estas pasadas navidades, cuando la Fundación Madrina celebró su 22º aniversario, constataron que los dos últimos meses del año habían sido especialmente críticos. Se duplicaron las familias vulnerables y aumentaron las situaciones de family homeless con menores a cargo.

Por ello, no quedó otro remedio que duplicar también los esfuerzos para conseguir repartir más de 4.000 regalos. Por supuesto, lo consiguieron. Los regalos fueron entregados por SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, y por San Nicolás, junto a los ángeles y voluntarios de la Fundación Madrina.

En Madrina saben que, si quieres llegar rápido, tienes que ir tú solo, pero, si quieres llegar lejos, debes ir acompañado. Por eso, del brazo del Banco Santander, pudieron llevar bicicletas a niños refugiados, y consiguieron desatar un pelotón de sonrisas sobre ruedas.

Podría darte más datos, podría darte más información de todo lo que esta fundación saca adelante, pero creo que no es necesario. Sé que viendo esas sonrisas ya sabes que los proyectos de la Fundación Madrina son de esos que tenemos que aplaudir, apoyar, y repetir las próximas navidades y el resto del año. Why not?