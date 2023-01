Ha muerto el san Francisco de nuestros días: Biagio Conte

🔴+++ Addio a Fratel Biagio Conte



Il missionario laico che ha speso la vita per gli ultimi e per il Vangelo è morto a Palermo a 59 anni

A 26 anni la scelta francescana e lo straordinario impegno della Missione Speranza e Carità , con le sue 10 sedi in Sicilia