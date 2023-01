El Papa: El pecado más grave de un misionero es el proselitismo 

«Lo católico no es proselitista». Entrevista exclusiva de Mundo Negro al Papa Francisco: «Esa idea de que África existe para ser explotada es lo más injusto que hay, pero está en el inconsciente colectivo de mucha gente, y hay que cambiarla.»

«Tengo ganas de cumplir con este viaje». El papa Francisco volverá a África para reafirmar la dignidad de los pueblos que visitará. El 40º Viaje Internacional será a la República Democrática del Congo (31 de enero – 03 de febrero de 2023) y a Sudán del Sur (3-5 de febrero de 2023). El Pontífice había anunciado este viaje para julio de 2022, del 2 al 7, pero luego decidió aplazarlo por problemas de rodilla.

«Mi primer contacto fuerte con África fue en Bangui, en República Centroafricana, en un momento de transición. […]Allí abrí la puerta del Año Santo de la Misericordia, abrí el camino. África es original, África te sopapea. Además, hay una cosa que debemos denunciar: hay un inconsciente colectivo que en italiano dice que Africa sarà sfruttata, que África es para explotarla».

Mundo Negro, la revista de los Misioneros Combonianos, que se ocupa de difundir información sobre África y la diáspora afrodescendiente, ha entrevistado al Papa Francisco dos días antes de cumplir 86 años, en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. «Pregunten lo que quieran», dijo a Javier Fariñas Martín, enviado especial a Roma para la ocasión y al P. Jaume Calvera.

El Papa Francisco hace el gesto simbólico de abrir una «Puerta Santa» en la Catedral de Bangui el 29 de noviembre de 2015, en la capital de la República Centroafricana. AFP PHOTO / POOL / GIUSEPPE CACACE / AFP / GIUSEPPE CACACE GIUSEPPE CACACE : AFP

El Pontífice rechazó la explotación de los recursos naturales y de los pueblos de África: «La historia así nos lo dice, con independencias a mitad de camino: les dan la independencia económica del suelo para arriba, pero se quedan con el subsuelo para explotarlo, vemos la explotación de otros países que se llevan sus recursos.

Incluso la idea del africano como persona a explotar, todo el imaginario colectivo de los esclavos negros que iban a América Latina. Esa idea de que África existe para ser explotada es lo más injusto que hay, pero está en el inconsciente colectivo de mucha gente, y hay que cambiarla».

En cuanto a las etapas del viaje, el Papa visitará la ciudad de Kinshasa, en el Congo, hasta el 3 de febrero, y después, junto con el Arzobispo de Canterbury y el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, realizará la peregrinación ecuménica de paz a Juba, en Sudán del Sur. Juntos, los tres líderes religiosos han apoyado siempre el proceso de paz en el país.

El Papa comentó detalles de su itinerario: «Congo sufre en estos momentos la guerrilla, por eso no voy a Goma, no se puede ir, por todo el avance guerrillero allí. No voy porque tenga miedo, a mí no me va a pasar nada, pero con un ambiente así y viendo lo que están haciendo, tiran una bomba en el estadio y matan a muchísimas personas. Hay que cuidar a la gente», dijo el Papa a Mundo Negro (edición de enero de 2023).

En un videomensaje dirigido a los dos pueblos africanos el pasado 2 de julio, el Papa había dicho: «El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a aplazar esta visita tan deseada y esperada. Pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos cuanto antes, en cuanto sea posible».

Ahora ha cumplido su promesa, con el primer viaje del nuevo año, que incluirá, entre otras fechas ya anunciadas, Portugal en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud.

Los misioneros

El Papa insistió en la misma entrevista a Mundo Negro que lo que más le sorprende de los misioneros «es la capacidad de meterse en la tierra y respetar las culturas y ayudarlas a que se desarrollen. No desenraízan a la gente, al contrario. Cuando veo a los misioneros, y siempre hay alguno que puede fallar, constato que la Misión católica no es proselitista, sino que anuncia el Evangelio según la cultura de cada lugar».

E insistió: «Lo católico es eso, respetar las culturas. No hay una cultura católica como tal; sí un pensamiento católico, pero en lo católico se enraízan cada una de las culturas, y eso ya en la misma acción del Espíritu Santo en la mañana de Pentecostés. Eso es muy claro.»

Además refutó el proselitismo ideológico o religioso, igual que el colonialismo. «el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo. Lo católico no es proselitista.», apuntó.