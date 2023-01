5 oraciones de liberación, de la Biblia

A menudo, las oraciones más poderosas para expulsar la presencia del mal no provienen de los rituales de la Iglesia ni de los santos; se encuentran en la Biblia.

Los diversos autores humanos de las Escrituras fueron inspirados por Dios para escribir innumerables oraciones, muchas de las cuales estaban dirigidas a la expulsión del mal.

Estas son oraciones poderosas, algunas de las cuales se usan en ritos de exorcismo.

Por ejemplo, el sacerdote siempre dice el Padrenuestro durante los exorcismos, y se cree que es la oración perfecta de liberación.

Entonces, la próxima vez que quieras pedir la ayuda de Dios para expulsar el mal, intenta abrir la Biblia en los siguientes versículos y reza estas oraciones divinamente inspiradas.

« Si en medio de angustias caminare tú me harías vivir; con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva.. El Señor lo hará todo por mí, Señor, tu amor perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos

« El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su Reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén»

«Yahveh, mi roca, y mi baluarte, mi liberador,

mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación,

mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia.

Invoco a Yahveh que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos.

Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial,

los lazos del seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte.

Clamé a Yahveh en mi angustia, a mi Dios invoqué,

y escuchó mi voz desde su templo, resonó mi llamada en sus oídos»

2 Samuel 22, 2-7