¿Por qué los fantasmas raramente nos visitan?

Para los católicos, los fantasmas son reales, aunque no siempre encajan en el molde de las historias familiares de fantasmas.

En el catolicismo, la palabra «fantasma» puede referirse a un alma que ha partido, ya sea que esté en el cielo, el infierno o el purgatorio.

Santo Tomás de Aquino habla sobre estas almas separadas en un suplemento a su Summa Theologiae.

Para qué se aparecen los fantasmas

Puede que se nos aparezcan almas del purgatorio para pedirnos nuestras oraciones, mientras que también pueden aparecer almas del infierno, para instruirnos o poner el temor de Dios en nuestro corazón. Las que están en el cielo también se nos pueden aparecer, para nuestro beneficio espiritual.

Tomás de Aquino señala que existe una gran diferencia entre los santos en el cielo y los condenados en el infierno.

Hay, sin embargo, esta diferencia entre los santos y los condenados, que los santos pueden aparecer cuando quieren a los vivos, pero no los condenados; porque así como los santos, mientras viven en la carne, pueden por los dones de la gracia gratuita sanar y hacer maravillas, lo que solo puede hacerse milagrosamente por el poder divino, y no pueden hacerlo los que carecen de este don, así no es impropio que las almas de los santos estén dotadas de un poder en virtud de su gloria, de modo que pueden aparecer maravillosamente a los vivos, cuando quieren: mientras que otros no pueden hacerlo a menos que se les permita algunas veces.