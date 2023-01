El mensaje de Benedicto XVI que resuena en estas horas violentas de México

Cuando el papa Benedicto XVI realizó su único viaje a tierras mexicanas en marzo de 2012, el país vivía días trágicos por la llamada guerra en contra del narcotráfico que había emprendido unos años antes el presidente Felipe Calderón.

La situación de México, lejos de haber mejorado, ha empeorado sustancialmente. Ayer, el país entero se ha convulsionado tras la detención del hijo de uno de los principales narcotraficantes de la historia del crimen organizado: “El chapo” Guzmán.

La captura de Ovidio Guzmán por miembros de élite de la Marina y de las fuerzas armadas de México motivó una furiosa reacción de miembros del Cártel de Sinaloa y sembró el terror entre los habitantes de la capital de ese Estado, Culiacán.

Todo México, pero particularmente el noroeste del país se encuentra en alerta. Y con las imágenes del funeral del Papa Emérito, que con tanto cariño se dirigió a los mexicanos en su visita pastoral “como peregrino de la fe, la esperanza y la caridad”, vuelven a resonar.

No están solos

En el rezo de Vísperas con los obispos mexicanos en la Catedral de Nuestra Señora de la Luz en León (Guanajuato) el domingo 25 de marzo de 2012, el mensaje de Benedicto XVI fue muy claro: no obstante la violencia, las dificultades pastorales y los desafíos que plantea a la Iglesia un ambiente tan enrarecido, el Papa les dijo:

Al ver en sus rostros el reflejo de las preocupaciones de la grey que apacientan, me vienen a la mente las Asamblea del Sínodo de los Obispos, en las que los participantes aplauden cuando intervienen quienes ejercen su ministerio en situaciones particularmente dolorosas para la vida y la misión de la Iglesia.

Este gesto brota de la fe en el Señor, y significa fraternidad en los trabajos apostólicos, así como gratitud y admiración por los que siembran el Evangelio entre espinas, unas en forma de persecución, otras de marginación y menosprecio (…) El sucesor de Pedro participa de estos sentimientos y agradece su solicitud pastoral paciente y humilde.

Ustedes no están solos en los contratiempos, como tampoco lo están en los logros evangelizadores.

Un regalo de Dios y una tarea que cumplir

El día anterior en Guanajuato, en la Plaza de la Paz, tuvo un momento de inmensa alegría cuando se reunió y saludó a los niños. Les recordó que cada uno de ellos “es un regalo de Dios para México y para el mundo”. Y en ese escenario festivo repitió su mensaje:

Ustedes, mis pequeños amigos, no están solos. Cuentan con la ayuda de Cristo y de su Iglesia para llevar un estilo de vida cristiano (…) Recen por todos. También recen por mí. Yo rezaré por ustedes, para que México sea un hogar en el que todos sus hijos vivan con serenidad y armonía.

Finalmente, en la ceremonia de despedida del lunes 26 de marzo en el Aeropuerto del Bajío, el Papa fue muy claro:

Ante la fe en Jesucristo que he sentido vibrar en los corazones, y la devoción entrañable a su Madre, invocada aquí con títulos tan hermosos como el de Guadalupe y la Luz, que he visto reflejado en los rostros, deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y a trabajar para que la savia de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro.