«Padre, en tus manos encomendamos el espíritu de Benedicto XVI» 

«Es el Pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Queremos decir juntos: «Padre, en tus manos encomendamos su espíritu».»

A las 9:30 de esta mañana, 5 de enero de 2023, en el altar de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha presidido la Misa de exequias en honor del difunto pontífice emérito Benedicto XVI, fallecido a los 95 años, el pasado 31 de diciembre de 2022: «Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz». Delante del altar el féretro con el cuerpo de Joseph Ratzinger.

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Este fue el eje principal de la homilía del Papa Francisco en memoria de su predecesor. Estuvo centrada en las últimas palabras de Jesús en la Cruz.

El rito fúnebre fue presidido por el Papa, pero en el altar celebró el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re.

Después del Ritus Communionis, los más de 50 mil fieles asistentes (según datos de la gendarmería), clamaron por la canonización de papa Benedicto XVI: «Santo Subito!«, («¡Santo rápido!»).

Benedicto XVI, ejemplo de pastor

El Papa citó a san Gregorio Magno, uno de los grandes Padres de la Iglesia latina del seiscientos. No fue una coincidencia que hablará de La Regla Pastoral, un manual de moral y de predicación destinado a los obispos. Una alusión a quien es reconocido ya como el «Papa teólogo» que mantendrá con su memoria y legado a flote a la Iglesia y a su misión a través de su intercesión:

«San Gregorio Magno, al finalizar la Regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual: «En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme».»