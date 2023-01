Sor Roberta: Odié a Juan Pablo II, me entregué a él la noche de Tor Vergata

Esta es la historia de sor Roberta Vinerba. Era feminista convencida, llena de amigos e intereses. Pero se preguntó: "¿Por qué tenemos que morir?". Entonces un sacerdote le dijo "Dios te ama" y este anuncio le tocó el corazón

«Los caminos del Señor son infinitos» es un proverbio que encaja perfectamente con la historia de vida de sor Roberta Vinerba de Perugia, quien cumplió 58 años el 27 de diciembre, la primera mujer en Italia en dirigir un instituto de ciencias religiosas, el más alto en Asís, conectado a la Pontificia Universidad Gregoriana.

La hermana Roberta. Antoine Mekary | ALETEIA

La historia de Sor Roberta Vinerba

Una historia de vida al estilo de San Pablo, con el sonido relativo, aunque no físico, de una caída de un caballo. Nada podría sugerir su cambio de 180°: sin embargo, entre la joven protagonista de batallas feministas, la gerente sin escrúpulos de un gran grupo editorial, la dura anticlerical -hasta el punto de haber esperado que el atentado al Papa Wojtila la llevara a la muerte- y la monja que hoy traspasa la pantalla de Tv2000 con su lenguaje directo hay una continuidad que Roberta no tiene dificultad en reconocer y bendecir.

El encuentro con el Evangelio sintetizó todas mis preguntas, e incluso las experiencias equivocadas se reordenaron y se les dio un nuevo significado. No tiro nada, no me gusta enfatizar el antes y el después, el Señor ya me amaba. He sufrido más, sin algunas cosas habría sufrido menos, pero sería diferente, esta es mi vida. Hice las paces con eso. (Famiglia cristiana)

El anuncio que cambia su vida: «Dios te ama»

El episodio tiene lugar en un momento preciso y le hizo bajar ese nivel de dureza e ira que la caracterizaba.

Eran las 17.30 horas del 23 de septiembre de 1987. Debajo de la farola de una iglesia, mi hermana me enredó para que conociera a un sacerdote. Era una raza que odiaba. Me tomó del brazo y me dijo «Dios te ama». Empecé a llorar, hacía años que no lloraba. Dios tomó mi corazón. Fueron dos años y medio de lucha furiosa, traté de escapar. Entonces acepté el desafío. (ibídem)

Sor Roberta Vinerba: esas palabras produjeron un cambio en mí

También le dijo a Monica Mondo en TV2000 en la transmisión del programa Soul:

«La mía es una historia corriente desde cierto punto de vista, porque es la historia de alguien que ha seguido su camino y que en un momento determinado se topa con alguien, un cura normal (…) un párroco que hizo su trabajo y que me dio el anuncio más sensacional: «Dios te ama».(…) Lo que llamamos kerygma, este anuncio tocó mi corazón y comenzó a levantarse en mí como un terremoto (…) y produjo en mí un cambio, lo que se llama conversión.»

La Virgen María me mostró lo fuerte que es una mujer

Era crucial hacer contacto…

(…) con la feminidad de la Virgen María. No es una idea, con ella entendí lo que es una mujer fuerte: no la enojada que era yo, que necesariamente tenía que pensar en términos de reclamos y discriminación. Lo que buscaba era una relación de reciprocidad, donde cada uno pudiera reconocer al otro como digno. Y esto lo encontré en el Evangelio, en la comunidad eclesial. También debo haber tenido suerte, conocí algunos obispos excepcionales que apostaron por mí.» (ibídem)

Votos perpetuos

En 1999 sor Roberta hizo sus votos perpetuos de manos del entonces arzobispo de Perugia-Città della Pieve, monseñor Giuseppe Chiaretti, consagrándose a una forma de vida franciscana diocesana.

Los estudios de sor Roberta Vinerba

Estudió Teología Moral hasta obtener el doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana, comenzando así a impartir esta materia teológica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Asís, y en febrero de 2018 fue nombrada directora, la primera mujer en ocupar este cargo en Italia.

El papel de la mujer en la Iglesia

Sobre el papel de la mujer en la Iglesia, Roberta afirma:

«Si una persona es inteligente, lo es tanto si es mujer como si es hombre. Hay un genio femenino que no son cuotas de mujeres, se trata de valorar la reciprocidad masculina y femenina, que siempre van juntas (…) Centrarse en tener más espacio, más protagonismo es lo correcto, porque la comunidad eclesial necesita del genio femenino, como decía Juan Pablo II. Pero el camino no es el de la oposición ni el de la reivindicación, no son categorías evangélicas. (Famiglia cristiana)

Odiaba a Juan Pablo II pero luego…

Sobre San Juan Pablo II reveló a Soul:

«Para mí era insoportable (…) Lo odiaba, lo odiaba. (…) Tal vez lo descubrí en la noche de Tor Vergata del jubileo de 2000. Tal vez allí tuvo lugar la entrega total a este hombre. Esa noche, esa voz. Y yo era de los que se quedaba atrás, estaba con los muchachos, me acuerdo (…) esta voz, Juan Pablo II tenía una voz que ya te hablaba por sí sola. Cuando dijo: «Veo en vosotros los centinelas de la mañana de este amanecer del nuevo milenio, porque no os inclinaréis -ahora estoy conmovida-, no os inclinaréis ante los que no protegen la vida, repudiaréis la guerra, cuidaréis la dignidad de la persona.(…) Esto me tocó profundamente.(…) Le dio rostro a toda la búsqueda que había hecho en mi vida.»

Sor Roberta Vinerba vive en la parroquia de Santa María en Prepo (PG), donde desde hace treinta años se dedica a la formación cristiana de adolescentes y jóvenes, además de colaborar con Tv2000 y ser autora de varios libros sobre pastoral familiar. cuidado y espiritualidad.

La pregunta que la atormentaba: ¿por qué tenemos que morir?

«Tenía hambre de dos cosas (…) de verdad y de libertad. La verdad porque, tenía un problema, solo uno, no entendía por qué era necesario morir.(…) Mi vida fue exitosa, yo era una líder, una persona llena de amigos, llena de intereses, lo que hice fue exitoso (…) pero había algo terrible dentro de mí. Cuanto más vivo, más feliz soy, cuanto más hago cosas, más vendrá la barrera de la muerte, el absurdo de la vida. (…) Estaba buscando la respuesta a esto, así que mucha rabia y sed de verdad.(…). Y luego la libertad (…) que sin embargo experimenté como una libertad contra la autoridad, libertad contra las reglas, libertad contra la Iglesia.

La santa del corazón de Sor Roberta Vinerba

Hoy, pensando en el camino que ha hecho, se siente en deuda con muchos, familiares y religiosos, y hay un santo en particular que camina a su lado:

«(…) San Pablo me estructuró. Quiero el pasaje de la carta a los Romanos ‘Quién nos separará del amor de Cristo” de Romanos 8 como segunda lectura en mi funeral.

Una coincidencia en el «camino de Damasco» donde ambos experimentaron el poder y la misericordia del Señor.