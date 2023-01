Benedicto XVI lleva hasta el final el Rosario en sus manos

El papa emérito Benedicto XVI yace a los pies del baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro, al igual que Juan Pablo II en 2005.

A las 9.00 horas del lunes 2 de enero de 2023, las puertas de la Basílica de San Pedro se abrieron a los fieles y peregrinos que querían dar el último saludo a los restos mortales del papa emérito Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre de 2022.

El pontífice viste una sencilla casulla roja sobre un alba blanca bordada, lleva una mitra sencilla y no lleva una estola.

En sus manos tiene el rosario con el cual rezó hasta el final para sostener a la Iglesia, como recordó el Papa Francisco en los primeros días de su agravamiento.

No siendo un pontífice reinante, no vestía el palio u otros ornamentos pontificios. No llevaba sus zapatos rojos (eran negros), esos que fueron símbolo durante sus ocho años en el solio de Pedro, ni tampoco no sonaron las campanas de la Basílica. Sencillez, recogimiento y silencio se respiraba en la Basílica.