Qué es la vida según una monja mayor

¿Qué es la vida? La biología, la física o la filosofía pueden aportar respuestas. Pero la religiosa María Gracia Martín nos ofrece, sin pretenderlo, la clave, en las reflexiones y oraciones que comparte con Aleteia.

A la capacidad de nacer, respirar, evolucionar, reproducirse y morir, al intercambio de materia y energía o el tiempo que interviene en ese desarrollo, ella añade algo esencial.

Esta monja mayor nos habla de la Vida, con mayúsculas:

¿Cómo oigo yo la Vida? Dios me regala cada día su Corazón lleno de música amorosa.

Una monja mayor en un convento, igual que un joven estudiante, una madre de familia o un profesional, pueden vivir esa experiencia. Gracia Martín la resume con palabras bíblicas: el Señor «me ha sacado del dominio de las tinieblas».

¿Cómo se logra esa Vida?

La religiosa comparte algunos momentos de su vida cotidiana que le permiten alcanzarla:

«Llegué al coro, me postré sobre el altar y quedé prendida en el silencio.

Me di cuenta de que Dios me esperaba, me abrí y escuché…

¿Qué oí, qué entendí? Dios desea mucho ser escuchado («Escucha, Israel»).

Instruye mucho escuchar a Dios. ¿Qué se aprende? A amar desde Él.

A esperar en Él, a gozar, a cantar sus alabanzas, a compartir… A caminar hacia delante.

En la escuela de María he aprendido a vivir abierta ante Dios a ver, a oír…

«Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos» (1 Jn 1, 1-4).

La Vida se hizo visible.

Gracias por los ojos profundos que me has regalado para verte pasar por mi vida».