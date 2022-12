Esta pareja tiene 8 hijos y una idea clara para un matrimonio feliz

View this post on Instagram

Después de tantos años de espera y gracia, la pareja dice amarse como el primer día. Y su receta para un matrimonio feliz puede sorprender:

«La relación con mi esposo siempre viene antes que la relación con mis hijos, y él decía lo mismo de mí», dijo Kelli a la reportera Martha Cliff de The Sun. «Por supuesto que tenemos que satisfacer las necesidades de nuestros hijos, pero él siempre me va a apoyar».

¿Cuál es el mayor desafío?

La madre de ocho admite que dos cosas son las más desafiantes: mantener la casa lo más limpia y ordenada posible y tener suficientes alimentos en el refrigerador y la despensa.

Para esto último, explica a Chambers, se ayudan a sí mismos haciendo pedidos de comestibles on line y haciéndolos llegar a su casa. Kelli cocina la cena para toda la familia prácticamente todos los días.

Kelli también es una madre sabia que sabe que la ayuda es bienvenida en una familia tan grande y no tiene reparos al respecto. Dos veces al mes, un servicio de limpieza viene a limpiar a fondo su casa.

Pero si tiene que hacer mandados, contrata a una niñera por unas horas. Este tipo de ayuda es un gran consuelo y le hace la vida más fácil porque, como ella dice, siempre hay alguien en su casa que la necesita de una forma u otra.

Es por eso que constantemente recurre a Dios y también menciona su fe a menudo en sus publicaciones de Instagram.

«Necesito que Él me sostenga, me dé energía, me dé paciencia y me dé gracia cuando me equivoque», dijo a The Epoch Times. “¡Ha sido muy misericordioso conmigo al darme más hijos de los que podría haber imaginado!».