Los 15 consejos del Papa Francisco para ser feliz

Un libro reúne las ideas que el Papa lanza sobre cómo orientar nuestras vidas

¡Simplemente hermoso!

En un libro publicado en noviembre de 2022, el Papa Francisco habla de cómo alcanzar la felicidad y nos recuerda que Dios, como nuestro Creador, quiere lo mejor para nuestra vida. El libro solo está disponible en italiano por ahora y se titula Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita (Pienogiorno). En el primer capítulo, el Papa ofrece 15 «pasos hacia la felicidad». ¡Aquí están!

1 “LEE DENTRO DE TI”.

El Papa Francisco explica que «nuestra vida es el libro más precioso que se nos ha dado» y es precisamente en estas páginas donde podemos encontrar la verdad y la felicidad que deseamos y buscamos. El Pontífice cita a San Agustín que dijo «vuélvete dentro de ti; la verdad habita en el hombre interior». Invita a todos, incluido él mismo, a leer su propia vida y trayectoria «con serenidad».

2 “RECUERDA QUE ERES ÚNICO”.

«Cada uno de nosotros es y está en este mundo para sentirse amado en su singularidad y para amar a los demás como nadie más puede hacerlo en nuestro lugar», exhorta el jefe de la Iglesia Católica, agregando que no debemos sentarnos en el banquillo, esperando a ser llamados. «Es a través de nuestra singularidad que aprendemos a amar». «Cada persona es única a los ojos de Dios», y recuerda «estamos en el mundo para vivir una historia de amor, una historia de amor con Dios, para abrazar la audacia de las elecciones fuertes, para aventurarnos en el maravilloso riesgo de amar», explica el Pontífice.

3 “RESALTA TU BELLEZA”.

El obispo de Roma afirma que «la belleza es uno de los caminos privilegiados para llegar» a Dios, que es «inseparablemente bueno, verdadero y bello». Esta belleza no es «según la moda mundana», ni está «vuelta a sí misma». Cita a Narciso y Dorian Gray como ejemplos de aquellos que buscaban el tipo equivocado de belleza. «Hablo de la belleza que nunca se desvanece porque es un reflejo de la belleza divina», explica Francisco.

Busca la auténtica belleza de cada persona, que está unida a la bondad y la autenticidad. icsnaps | Shutterstock

4 «APRENDE A REIRTE DE TI MISMO».

En un mundo que nos presiona constantemente para ser perfectos, el Papa Francisco recomienda «de vez en cuando mírate en el espejo y ríete de ti mismo». «Te hará bien», añade.

5 “VIVE UNA SANA INQUIETUD”.

El Pontífice advierte contra convertirse en «un Peter Pan que no quiere crecer» y permanece encerrado en su habitación. Nos anima a vivir una sana inquietud en nuestros «deseos e intenciones». «Esa inquietud que siempre nos impulsa a cambiar, a nunca sentir que ‘llegamos'», explica.

6 “APRENDE A DISCULPARTE”.

Todos somos conscientes de que en nuestro papel de madres, padres, amigos, hijos, hijas, etc., a veces no estamos a la altura de nuestras expectativas o aspiraciones y las de los demás. «Todos somos ‘déficit’ de vida», explica el Pontífice. Sin embargo, añade que «todos necesitamos misericordia» y sí nos recuerda que «Dios siempre va delante de ti y te perdona primero».

7 “APRENDE A LEER TU TRISTEZA”.

En un mundo donde la tristeza es vista como «un mal del que huir a toda costa», el papa Francisco ofrece una visión diferente. Ve la tristeza como un «despertar indispensable». «A veces la tristeza funciona como un semáforo, diciéndonos: está en rojo, para», explica, llamándonos a abrazar esta emoción esencial.

El Papa nos invita a soñar en grande, que es el sueño que Dios tiene para nosotros. Song_about_summer | Shutterstock

8 “TENER GRANDES SUEÑOS”.

«El Señor no quiere que estrechemos nuestros horizontes, no quiere que nos quedemos parados, sino que corramos hacia metas elevadas con alegría y audacia», exhorta el Papa. Además, la realización de los sueños de Dios para nosotros debe tener lugar en nuestra vida cotidiana, no solo los fines de semana o las vacaciones, subraya el Pontífice. Soñando es cómo podemos abrazar la belleza de la vida, dice.

9 “NO HAGÁIS CASO A LOS QUE VENDEN ILUSIONES”.

El Papa Francisco advierte contra aquellos que «hablan de sueños y venden ilusiones», ya que son «manipuladores de la felicidad».

10 “SÉ REVOLUCIONARIO, VE CONTRA LA CORRIENTE”.

En una sociedad donde la norma es aprovechar el momento y no preocuparse por tomar decisiones concretas y definitivas, el cabeza de la Iglesia Católica nos pide que seamos «revolucionarios, que nos rebelemos contra esta cultura que básicamente cree que uno es incapaz de asumir responsabilidades». «Tengan el coraje de ser felices», exhorta.

11 “ARRIÉSGATE, AUNQUE TE ACABES EQUIVOCANDO”.

Para ser felices, dice el Pontífice, debemos ser activos en nuestra vida y no observarla «desde el balcón» o ser como «un auto estacionado». «No confundamos la felicidad con un sofá», dice, animándonos a arriesgarnos ya superar nuestros miedos para no vivir con el «alma anestesiada».

12 “CAMINA CON OTROS”.

El papa Francisco subraya la importancia de tener una comunidad y relaciones cercanas que nos permitan ser felices. «Camina en comunidad, con amigos, con los que te quieren: esto te ayuda a alcanzar tu meta. Y si te caes, levántate”, dice, subrayando que lo importante es no «quedarse abajo».

13 «VIVIENDO LIBRE».

El papa Francisco nos anima a aprender de Dios que «da gratuitamente, hasta el punto de ayudar a los que no son fieles». Nos exhorta a no estar constantemente midiendo lo que damos y recibimos a cambio. «Recibimos la vida gratuitamente; no lo pagamos. Por tanto, todos podemos dar sin esperar nada», explica el Pontífice.

14 “MIRA MÁS ALLÁ DE LA OSCURIDAD”.

«No dejéis de buscar la luz en medio de la oscuridad que tantas veces llevamos en el corazón y vemos a nuestro alrededor», anima Francisco. Nos invita a «mirar hacia arriba» para «vencer la tentación de quedarnos tirados en el suelo de nuestros miedos».

15 “RECUERDA QUE ESTÁS DESTINADO A LO MEJOR”.

Finalmente, para el último consejo, el papa Francisco nos vuelve a recordar que «Dios quiere lo mejor para nosotros: quiere que seamos felices». Dios no pide nada de nosotros, sino que simplemente deja en nuestros corazones una alegría que es «plena y desinteresada» y «nunca se diluye».