El Papa: Que la Navidad no sea reducida a una celebración cursi

El papa Francisco expresó su preocupación por «todo el dinero que gastamos en vanidad mundana» en Navidad, criticando su reducción «a una fiesta cursi y consumista», durante la audiencia general del 28 de diciembre de 2022.

«Sí, tengamos cuidado de no caer en la caricatura mundana de la Navidad, reducida a una celebración cursi y consumista. No, el amor de Dios no es meloso, el pesebre de Jesús nos lo demuestra. No es una bondad hipócrita que esconde la búsqueda de placeres y comodidades. Nuestros mayores, que habían conocido la guerra y también el hambre, lo sabían bien: la Navidad es alegría y fiesta, ciertamente, pero con sencillez y austeridad».