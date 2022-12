El actor Neal McDonough lanza una productora de contenido con valores católicos

El actor de Hollywood, conocido por sus actuaciones en películas y series de televisión, ya rechazó varios papeles que iban en contra de su fe

El actor Neal McDonough reveló recientemente que él y su esposa, Ruvé Robertson, están lanzando una nueva productora que producirá contenido con valores católicos.

McDonough, hijo de inmigrantes irlandeses, es famoso por haber encarnado personajes malos o duros en numerosas películas y series, entre ellas Star Trek, Capitán América, Traitor, Flags of our fathers, Minority Report o Hermanos de sangre.

Neal McDonough. Shutterstock – DFree.

The Christian Post informa que Neal y Ruvé, que llevan casados ​​cerca de 20 años (desde 2003), a menudo están en desacuerdo con las posiciones de la industria cinematográfica. El actor incluso fue despedido por no querer filmar escenas íntimas por respeto a su esposa, ni siquiera un beso. «Estos labios están hechos para una mujer», dijo.

En una entrevista con Fox, McDonough (56 años) explicó que tampoco interpreta personajes que degradan el nombre de Dios:

«No tomaré el nombre del Señor en vano y no besaré a otra mujer. Las escenas de sexo no son para mí. Creo que ya hay suficientes.»

En declaraciones Christian Examiner explicó ya en 2016 que no quiere hacer escenas de sexo ni siquiera dar un beso a otra mujer porque quiere ser fiel a su esposa. El famoso considera que no es lo mismo una escena en que mata a otro personaje en la pantalla, porque eso es ficticio. Sin embargo, «cuando estás en la cama con otra mujer en la pantalla, ¿adivina qué? Eso es real. No me gusta este tipo de cosas. Especialmente ahora con niños, no quiero que me digan: ‘oye papá, ¿qué estás haciendo con esa señora en la tele?’.»

La productora

Neal y Ruvé, orgullosos padres de 5 hijos, dicen que quieren que su nueva productora «tenga la fe como telón de fondo» y dicen que no todas sus producciones serán abiertamente religiosas, pero cada una de ellas será «amigable con la fe». La pareja también espera que sus películas atraigan a audiencias de todas las religiones, así como a los ateos.

Neal McDonough con su esposa y sus 5 hijos. KATHY HUTCHINS | Shutterstock

Neal dice que está emocionado de tomar las riendas de este proyecto y lanzar contenido del que él y su esposa están orgullosos tanto profesional como espiritualmente:

«Ahora tengo esta oportunidad porque Ruvé y yo lo estamos llevando a cabo solos. Tenemos la bendición de que haya empresas que nos apoyen y quieran hacer más películas, programas de televisión, reality shows o cualquier otro tipo de programas que lo glorifiquen a Él.«

En el matrimonio McDonough hay una conexión profunda. Dice el actor:

«Después de casi 20 años, cinco hijos y una vida increíble por tenerla como mi compañera en todo, soy el hombre más bendecido que conozco. Es por eso que voy a la iglesia todos los días y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Y lo más importante, gracias por darme a Ruvé, porque sin ella no estaría hablando en este momento.»

The McDonough Company aún no se ha establecido formalmente, pero el proyecto avanza. ¡Esperamos escuchar más noticias de esta productora católica en 2023!