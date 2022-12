¿Sientes que te haces mayor? Esta es tu oración

Entre los muros de un convento andaluz, la religiosa María Gracia Martín habla con Dios, escribe sus reflexiones y comparte algunas de ellas con los lectores de Aleteia. En esta ocasión, una preciosa oración que puede inspirar a una persona entrada en años un diálogo con su creador:

Sentía yo al despertar, Señor, tu amor grande y poderoso sobre mí.

Me amas mucho, Señor, no porque yo sea buena y me lo merezca,

Me amas porque Tú eres bueno, eres la Bondad, y yo soy muy pobre.

Siento cerca las dificultades, pero más cerca te siento a ti, Señor.