VIDEO: El Abrazo de Jesús (un testimonio impactante)

Qué feliz soy cuando visito a Jesús en el Sagrario. Me encanta estar con Él, le hablo de ti que lees estas palabras y le pido que te conceda tus anhelos, si son para tu bienestar y contribuyen a la salvación de tu alma.

Me encanta tener esta certeza: «Jesús Sacramentado está vivo«. ¿Lo has pensado alguna vez? Es el Hijo de Dios es Todopoderoso y como si fuese poco, también es nuestro amigo y hermano, dispuesto a auxiliarte en tus necesidades materiales y espirituales.

Nos prometió: «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»

(Mateo 28, 20)

También nos aseguró:

«Yo soy el pan vivo , bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo». Juan 5, 51

Dijo con claridad: «pan vivo«. Es verdad, está vivo.

Gracias, Jesús

Jesús es mi mejor amigo, desde la infancia, pero no siempre he respondido acorde a tantas gracias y favores que me ha brindado a lo largo de mi vida. Me ha sacado de grandes apuros y me muestra el camino a transitar.

Debo reconocer que he sido un poco testarudo y no siempre lo sigo. Cuando mi idea me parece mejor y creo que por mis fuerzas saldré adelante es cuando me estrello. Y créeme, me he estrellado muchas veces. Sin Él estaría perdido.

Siento una profunda gratitud, por eso escribo tanto de Jesús Sacramentado y te invito a visitarlo en el Sagrario, para que no lo dejemos solo, y sienta nuestro cariño y gratitud.

Nos da tantas gracias, solo debes estar atento. ¿Te ha pasado? A veces miro al cielo y le digo agradecido: «Sé que fuiste tú, Jesús. ¡¡Gracias!!».

Atención a sus detalles

En medio de mis grandes debilidades acudo a Jesús. Sé que Él tiene las respuestas que necesito, la gracia para iluminarme, el abrazo que me ayudará a salir adelante, el consuelo, la esperanza, el amor.

A veces nos concede gracias especiales que pasarían desapercibidas si no estamos pendientes.

Mi sobrina Michelle me envió por la mañana este video que vas a ver. Es muy especial. Cuando lo mires entenderás de lo que te hablo y comprenderás cuánto nos ama Jesús.

Muchos no creen en su presencia real en ese pedacito de pan consagrado por las manos de un sacerdote. Hay que decirles, mostrarles, volver a evangelizar al mundo.

—No te lo pierdas tío, este testimonio—me dijo emocionada mi sobrina —. Es impresionante, me llegó al alma. Qué hermosura.

Vi el video y la verdad es que me emocioné. Al terminarlo pensé:

—¡Qué bueno eres Señor!

Me pareció edificante y que era necesario compartirlo.

Video «El abrazo de Jesús»

Después de que veas este video compártelo. Seguro ayudará a muchas personas. Una lectora que lo vio me escribió: «Dios nuestro Señor siempre nos abraza con su inmenso y bendito amor. Gracias por compartir esta hermosa experiencia que Dios nos regala».

Te dejo con el video de “el abrazo de Jesús”.

¿Me permites pedirte un favor? Cuando vayas a verlo al Sagrario dile: «Señor, Claudio te manda saludos». Es una maravillosa experiencia estar en su presencia, el Hijo de Dios vivo, que nos ama y desea llenarnos con abundantes gracias.

¿Has tenido alguna experiencia con Jesús Sacramentado? ¿Te gustaría compartirla? Te dejo mi email personal:

