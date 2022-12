Revista de prensa: La carta papal de renuncia, un arma de doble filo

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

1 LA CARTA PAPAL DE RENUNCIA, UN ARMA DE DOBLE FILO

El pasado domingo, el papa Francisco reveló, en una entrevista con el diario español ABC, que había firmado, al inicio de su pontificado, una especie de carta de renuncia condicional, entregada al Secretario de Estado del Vaticano, que podría aplicarse si quedó médicamente incapacitado para desempeñar sus funciones. Varios papas antes de Francisco firmaron otros similares, pero The Pillar plantea los problemas canónicos planteados por tal enfoque. En efecto, «una renuncia papal no necesita ser aceptada por nadie para que surta efecto», porque «el pontífice no está sujeto a ninguna autoridad humana en el ejercicio de su función eclesiástica». Sin embargo, el hecho de que esta carta se encomiende al Secretario de Estado podría otorgarle al «primer ministro» del Papa un poder que excede sus prerrogativas. “El lenguaje en sí debe ser preciso. Ella debería señalar que el Papa mismo renuncia libremente si se cumplen ciertas condiciones. No se puede considerar que le dé a ninguna persona o grupo el poder de destituir al Papa de su cargo, porque nadie puede tener el poder de ejercer autoridad sobre el Papa”, insiste The Pillar. Fijar condiciones médicas específicas para justificar una renuncia, por ejemplo, un coma persistente, podría resultar juicioso, pero no dejaría de provocar interpretaciones divergentes «incluso entre personas de buena voluntad y verdadera experiencia».

Una hipótesis más sencilla y racional sería fijar “la dimisión en una edad fija: 80, o incluso 75, enfatizando su solidaridad con los demás obispos diocesanos, y llamando a la elección general de hombres más jóvenes”. La otra opción, que parece abandonada desde la renuncia de Benedicto XVI , es aceptar que “la realidad de la mortalidad humana hace que haya momentos en los que el Papa tenga capacidades reducidas, y en los que el gobierno centralizado se haya ralentizado”, como ocurrió notablemente al final del largo pontificado de Juan Pablo II . “También podría significar aceptar algún tipo de lección espiritual de que Dios controla su Iglesia y que el autor de la vida guía tanto el aliento de vida de San Pedro como la vida de la Iglesia».