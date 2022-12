La obra de caridad sugerida por el Papa Francisco en esta Navidad

El cardenal Konrad Krajewski llevará a Ucrania todo el material recolectado junto con los generadores de corriente donados, las camisetas térmicas y adquiridas para la población. La campaña de recolección de dinero continuará hasta el domingo 6 de enero, día de Reyes Magos.

El papa Francisco pidió que en Navidad gastemos menos, ahorremos y ayudemos a Ucrania y a su población que sufre. Así como a las personas más necesitadas en nuestras comunidades.

En varias ocasiones el Papa ha dirigido su pensamiento a Ucrania que sufre la guerra y el frío.

El llamamiento del Papa consistió en que tengamos una Navidad más humilde; menos regalos y enviemos lo que ahorramos al pueblo ucraniano que lo necesita.

También que nos donemos a los demás o empleemos algo de nuestros recursos personales en obras de caridad.

Ante la guerra, el Papa renovó una vez más su invitación a mostrar «nuestra cercanía al martirizado pueblo ucraniano, perseverando en la oración ferviente por estos hermanos y hermanas nuestros que tanto sufren».

Sufren mucho –dice Francisco-, tienen hambre, tienen frío. Y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras disponibles. Por eso exhortó a acoger el mensaje de solidaridad que Jesús lleva a todos en Navidad con un gesto concreto: «Una Navidad, sí. En paz con el Señor, sí. Pero con los ucranianos en el corazón. Y hagamos por ellos ese gesto concreto» (14.12.2022).

La campaña de solidaridad del Papa

En este sentido, el cardenal Konrad Krajewski invitó a vivir una verdadera navidad, que consiste en acoger las necesidades de los demás, abrazar el sufrimiento y aportar incluso con poco.

Este es el espíritu con el que la oficina de caridad del Papa lanzó una campaña de recaudación de dinero, a través de la plataforma de crowdfunding Eppela.

El objetivo es la compra de camisetas térmicas destinadas a la población ucraniana. En los últimos días se había invitado a enviar o traer al Vaticano vestimentas para hombres, mujeres y niños.

A medianoche del 19 de diciembre se alcanzó el objetivo inicial de 100.000 euros, y hasta la fecha, 23 de diciembre, se ha llegado a 164.000 euros.

El cardenal Krajewski ha dado las gracias a todos los que han querido contribuir a ello. Dado que la emergencia por frío continúa y que la caridad puede ayudar a proporcionar al menos algo de alivio, la colecta continuará también hasta el 6 de enero.

La recaudación adicional se destinará íntegramente a la compra de camisetas térmicas para la población de Ucrania.

Jóvenes en el refugio antiaéreo en Ucrania

Aid to the Church in Need