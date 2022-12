¿Se oponían al aborto los primeros cristianos?

El aborto a menudo parece un tema moderno de debate, pero existe desde hace miles de años. De hecho, la Iglesia primitiva se opuso abiertamente al aborto, viéndolo como el asesinato de otra persona humana.

San Juan Pablo II da una breve historia de la visión de la Iglesia en su encíclica Evangelium Vitae.

La Didaché es uno de los registros más antiguos que tenemos de la postura de la Iglesia contra el aborto, que data de alrededor del año 70 d.C.

El segundo mandamiento de la enseñanza: No mates, no adulteres, no corrompas a los menores, no forniques, no robes, no practiques la magia o la hechicería, no mates al hijo por aborto, ni quites la vida al recién nacido.

Didache 2, 2