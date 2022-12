Abusada por un sacerdote, después se consagró a Dios

El renacer tras tocar fondo, una luz que vuelve a encenderse gracias al Señor, después de perder la confianza por el abuso sexual sufrido por un sacerdote, es decir de quien debía encarnar… las lecciones de Dios. La de Giulia es una historia de esperanza y sobre todo de valentía que toma forma en un oratorio milanés.

A los 14 años las primeras insinuaciones

A los 14 años sufrió las insinuaciones de un cura, se abandonó a él y sufrió abusos sexuales. Pero después, tras casi diez años difíciles, logró encontrar la fuerza para salir de la espiral de perversión que se consumía en su piel.

Un fuerte acercamiento a Dios, al Señor al que ella amaba desde niña, y la elección de consagrarse a Él y volver a amarse completan una vida que parecía sumergida en un túnel sin salida.

Esos almuerzos con el «Don»

Giulia, que ahora tiene 50 años, ha encontrado la fuerza para contar su historia en primera persona en el libro Giulia y el lobo (Ancora editrice). Una historia que comienza cuando la niña, de apenas 14 años, conoce al carismático sacerdote del oratorio. A menudo, su madre también lo invita a almorzar los domingos. Es una persona afable.

«El «Don» –recuerda Giulia– sabía llevarse bien con todos, siempre tenía una palabra, hablaba con los grandes, pero también sabía involucrarnos a los pequeños en la conversación».

Acompañante espiritual

El tal «don» se convirtió en el compañero espiritual de la niña. Ella confió en él, le contó todo sobre su vida y siguió sus indicaciones, sus consejos.

Al mismo tiempo, la niña tomó parte activa en la vida fraterna de la parroquia. Y fue durante un campamento de verano en el oratorio, después de que Giulia se sintiera enferma, cuando ocurrió el primer episodio triste. El «don» le hizo una visita a la clínica y le tocó los senos, halagando sus formas.

De santo a «lobo»

Desde entonces, en la historia de Giulia, el «Don» se transformó en «lobo». Los abusos se volvieron continuos y crecientes.

Las excusas más absurdas eran funcionales para palpar el cuerpo de la chica. Como cuando una leve fiebre que sufría la chica desde hacía unas semanas fue una oportunidad para desnudarla, por primera vez, tomándole la temperatura.

«Estaba indefensa»

«El «lobo» –recuerda– me devoraba con la mirada y no dejaba de acariciarme y besarme por todas partes».

Juegos eróticos

La trama variaba de vez en cuando. A veces las citas eran después de la lección de Giulia para los más pequeños (ella tiene el papel de educadora), en ocasiones después de la escuela, otras en los campamentos de vacaciones después de que todos se dormían y estallaban reuniones prohibidas en la sala del cura. Juegos eróticos envolvían el guión del striptease de la chica frente al cura abusador.

Del sexo al anillo

Esa relación pervertida continuó durante años. También le pidió tener relaciones sexuales completas pero ella siempre lo rechazó.

Después trató de burlarse de ella, repitiéndole con frecuencia: «Te amo y no quiero que vayas a mendigar amor y sexo a otra persona, tal vez a algún chico de tu edad, que luego se burle de ti y te deje en la estacada».

Le prometió amor y sexo. Y no solo. Un día le regaló un anillo, comprado en una joyería, un regalo que avergonzó a Giulia más que nunca.

Aires de cambio

A los 18, en el último año de escuela y a las puertas de la madurez, comenzó un cambio paulatino en la vida de la niña.

Las frecuentaciones con el «don» continuaron en la edad adulta pero se volvieron menos intensas que en años anteriores.

Y sobre todo Giulia empezó a comprender que detrás de esa extraña y ambigua relación no había perspectivas.

«Cuando salí de la guarida del lobo para ir a la universidad tenía la cabeza hecha un ovillo, me sentía como un zombi, estaba muy confundida y no sabía si alegrarme o llorar de desesperación.

Cuanto más pasaban los meses, más esta relación se convertía en una rutina. A veces realmente no tenía ganas, me empezaba a cansar, él me preguntaba qué me pasaba y yo le respondía con mentiras: «No tengo nada, solo me duele un poco la cabeza…».