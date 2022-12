El nuevo villancico del colegio Tajamar arrasa en Youtube

«Estoy aquí«. El listón está alto, pero se supera cada año. El coro del colegio Tajamar (Vallecas, Madrid) sigue aumentando su lista de grandes éxitos navideños. El pasado 9 de diciembre han lanzado «Estoy aquí», un villancico en colaboración con Amanda Digón, la protagonista del espectáculo musical Malinche, dirigido por Nacho Cano.

«La temática de la letra hacía necesaria una voz femenina. Se lo propusimos a Amanda. Le hicimos llegar un CD con los villancicos del Coro y unos videoclips de villancicos de otros años, junto con la maqueta del de este año y ella aceptó», cuentan los responsables del coro.

Canto a la maternidad

Álvaro Torres, profesor de música del colegio, ha compuesto la letra, con especial atención a la maternidad:

Así que con la letra y el sí de Amanda, se pusieron manos a la obra. En el villancico participan 45 alumnos de entre 9 y 12 años.

Dos veces por semana ensayaban el tema. Después llegó la grabación del videoclip. Para ello adecuaron el salón de actos del centro, dándole un ambiente navideño y mágico con la penumbra de las velas.

La grabación es de una gran calidad visual. En ese rodaje también participaron 25 familias integrantes del coro. Para ellas, participar en este acontecimiento es un lujo, ya que todo el colegio sabe de la importancia y repercusión de sus villancicos, que llegan a todo el mundo, son cantados y versionados por miles de personas.

El testimonio de Amanda Digón

La propia cantante reconoce por qué aceptó de inmediato la colaboración:

«Me enamoró la canción. Como intérprete me siento al servicio de la música que transmite. Y éste me impactó mucho: la canción, la melodía, el enfoque y la letra, cómo habían convertido la figura de la Virgen María en una mujer que habla a su hijo, como cualquier madre que le dice a su hijo que no va a estar solo nunca porque ahora ella está aquí.»