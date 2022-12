Revista de prensa: El dilema chino de la Santa Sede

En el sitio español La Vanguardia se rastrea la larga y tumultuosa historia del catolicismo en China, desde que Matteo Ricci, que acaba de ser declarado venerable, muestra el “dilema chino” que se plantea hoy en la Santa Sede. Con una población católica estimada de entre “6 y 12 millones” de fieles que durante mucho tiempo se ha dividido entre católicos leales a Roma –“la Iglesia clandestina”– y católicos leales al Partido –afiliados a la Asociación Patriótica–, China es objeto de permanente atención por parte de la Santa Sede. La firma de un acuerdo sobre el nombramiento de obispos en 2018 barajó las cartas: ahora se supone que Pekín y Roma trabajarán juntas para nombrar obispos en China. Pero esta nueva fórmula plantea importantes problemas, especialmente cuando, este otoño, el gobierno de Xi Jinping traicionó voluntariamente el acuerdo.

Se separó de su diócesis y “degradó” a un obispo que había sido designado en secreto por el Papa en 2014, nombrándolo auxiliar en una diócesis inexistente para colocarlo bajo el control de un obispo cercano al régimen. La Santa Sede protestó, por primera vez desde 2018, pero sin éxito hasta ahora. Entre el objetivo de mantener el vínculo con la Iglesia católica en el país y la dificultad que representa el diálogo con un gobierno comunista poco respetuoso con los acuerdos que firma, la Santa Sede se enfrenta a un auténtico rompecabezas chino.

La Vanguardia , español

2 FRANCISCO ENTRE LOS PAPAS MÁS ANTIGUOS DE LA HISTORIA

El Papa Francisco celebró su 86 cumpleaños el sábado, convirtiéndose en el primer pontífice en alcanzar este hito desde León XIII en 1896. De los 123 papas enumerados por mil años, solo seis han permanecido en el cargo después de su 86 cumpleaños. Antes de esto, la documentación es incompleta, pero el único Papa en el primer milenio que supuestamente era mayor que Francisco era el Papa Agatón, que habría tenido 104 años en el momento de su muerte en 681… una estadística muy dudosa, no obstante. “Por lo tanto, la lógica convencional haría que el cumpleaños de Francisco fuera un momento de especulación sobre el final de su pontificado”, comenta el vaticanista estadounidense.

Subraya que los rumores del final del reinado del verano pasado se han alejado y que el pontífice argentino parece haber encontrado un resurgimiento de forma, asumiendo un programa muy denso para 2023, en particular con la reorganización de Cáritas, el viaje a África ha previsto para enero-febrero y sobre todo, hasta el otoño de 2024, la continuación del proceso sinodal, que el Papa considera “como piedra angular de su patrimonio y parece decidido a llevarlo hasta el final”. Además de la JMJ de Lisboa y la posibilidad de un viaje al Líbano, el próximo año estará seguramente marcado por la guerra de Ucrania y la continuación de los esfuerzos del Papa “para mantener abiertas las líneas de comunicación con Moscú, con la esperanza de ayudar a mediar en una solución”, dice John Allen.

“Francisco parece decidido a mantener abierta esta posibilidad, lo que hace que sea poco probable que considere renunciar mientras el conflicto continúa”. También menciona la implementación continua del plan de reforma del Vaticano elaborado por el Papa y el «juicio del siglo» en el Vaticano por corrupción financiera, «dos archivos que Francisco probablemente preferiría ver». Verlo alcanzar la longevidad de León XIII (93 años), o incluso la de Agatón, el único pontífice centenario, parece improbable pero «por otro lado, improbable no es sinónimo de imposible -y si aún no lo entendiste con el Papa Francisco todo es posible, es que no has estado atento”, comenta John Allen.

Crux , inglés

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

Papa Francisco: ¿qué doctrina de la fe?

En su blog, el vaticanista Andrea Gagliarducci comenta el sorprendente rumor del nombramiento de Monseñor Heiner Wilmer, obispo alemán de Hildesheim, como jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Monday Vatican , inglés

Sacerdote estadounidense expulsado por blasfemia

El Vaticano ha «expulsado» a un sacerdote estadounidense antiaborto, Frank Pavone, por lo que calificó de «comunicaciones blasfemas en las redes sociales», así como por «desobediencia persistente» de su obispo, quien le dijo repetidamente que detuviera su activismo partidario de Donald Trump.

Pensilvania , inglés

Los cazadores de “falsos milagros” de la diócesis de Turín

Detrás de ciertos milagros, detectan errores o fraudes. Una organización científica italiana separa el trigo milagroso de la paja de los falsificadores a petición de la Iglesia.

La Stampa , italiano