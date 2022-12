Las imágenes de Navidad que conectan con la Pascua

María hilaba (o al menos: así dice la leyenda), en aquel día santo cuando el ángel Gabriel visitó su casa para anunciarle la buena nueva.

Iba hilando (así lo asegura la tradición oriental), moviendo el huso con delicados y cuidadosos movimientos. Una pequeña madeja de algodón rojo vivo fue tomando forma lentamente gracias a su delicado toque, y la Virgen sonrió para sí misma anticipándose a las maravillas que podría tejer con ese hilo. Según algunas versiones de la leyenda, María estaba empacando su vestido de novia (en ese momento, el blanco aún no estaba tan de moda); según otros, a la niña se le había encargado tejer una tela para uso litúrgico que luego sería utilizada en el Templo.

Lo cierto es que María giraba cuando el ángel Gabriel entró en su casa pronunciando aquel primer «Salve, llena eres de gracia». Y entonces, todo fue como ya sabemos: el ángel le habló, María lo despidió; al oír el «sí» de la Virgen, Gabriel la dejó.

Pero si aquí el evangelista interrumpe la narración, sin extenderse más en los hechos de ese día, la leyenda disfruta añadiendo algunos detalles más. Comprensiblemente conmocionada, desconcertada por lo que acababa de experimentar, María instintivamente se tocó el vientre con una caricia. Entonces bajó la mirada, y lo que vio la sobresaltó: cuando Gabriele se le apareció, tomado por el asombro, la niña instintivamente dejó caer el huso con el que estaba trabajando en sus piernas; y así, la madeja de hilo se había esparcido por todos lados, creando una especie de mancha roja en su regazo. No fue gran cosa; pero, a primera vista, ese espectáculo la impresionó: María se quedó mirando la mancha escarlata en su regazo por unos segundos e instintivamente pensó que parecía sangre. O, reflexionó unos momentos después, una pequeña capa púrpura digna de cubrir a un rey. Y así fue como la Virgen María tuvo la primera premonición de lo que le sucedería un día a su Hijo: desde ese día, en silencio, comenzó a meditar estas cosas en su corazón.

O, al menos: esto es lo que cuenta la leyenda.

La Anunciación a María según el Protoevangelio de Santiago

Hemos usado repetidamente el término «leyenda», pero en realidad la historia encuentra una pista en el Protoevangelio de Santiago, un apócrifo que data de mediados del siglo II. La obra (que, precisamente, no está incluida en ningún canon bíblico) gozó no obstante de cierta difusión en la Edad Media.

A diferencia de otros apócrifos, el Protoevangelio de Santiago no contiene enseñanzas heréticas, al contrario, se limita a fantasear sobre la infancia de María. y juventud En definitiva: un texto en definitiva inofensivo, que se lee como una novela y que de hecho tuvo buena circulación a lo largo de la Edad Media.

Y es precisamente el Protoevangelio de Santiago (11, 1-4) el que describe el momento de la Anunciación en estos términos:

«María, tomando el cántaro, salió a sacar agua del pozo. Y he aquí, oyó una voz que decía: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres'»‘. Miró a derecha e izquierda de donde provenía la voz, pero no vio a nadie. Toda temblando se fue a su casa, dejó el cántaro y, tomando la púrpura, se sentó en su banco e hizo girar. Y he aquí, un ángel del Señor se paró delante de ella, diciendo: «No temas, María»».