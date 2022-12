12 veces que sonreímos junto al Papa Francisco en 2022

Bromas, oraciones y llamadas telefónicas: 12 momentos entrañables, divertidos y espontáneos que marcaron el año del Papa Francisco.

En el contexto de los conflictos mundiales, la rodilla dolorosa del Papa Francisco y las polarizaciones dentro de la Iglesia, puede resultar natural centrarse en las situaciones negativas que han afectado el año del Pontífice y de la Iglesia.

Sin embargo, el 2022 también estuvo marcado por muchos momentos alegres, donde brilló el carisma y la espontaneidad del Papa. Desde bendiciones inesperadas a extraños hasta bromas sobre su rodilla, aquí os mostramos 12 veces que sonreímos junto con el Papa Francisco durante el año.

Esa vez que atraparon al Papa Francisco yendo a una tienda de discos

El 11 de enero, el Papa Francisco salió del Vaticano con la esperanza de visitar rápidamente una tienda de discos en el centro de Roma sin ser notado. Los dueños de la tienda le dijeron al diario italiano Avvenire que el Pontífice solía visitar su tienda a menudo antes de ser elegido.

Sin embargo, la suerte de Francisco parece haberle fallado, ya que un reportero español del Vaticano estaba esperando un taxi en el área justo cuando el Pontífice salía de la tienda, dando así la noticia. Luego, el periodista escribió al Papa para disculparse por el alboroto, pero también para explicar que estaba feliz de haber informado sobre algunas noticias alegres.

El Papa respondió en el mismo tono animado, diciendo que no podía creer su mala suerte ya que «después de tomar todas las precauciones, ¡había un periodista esperando a una persona en la parada de taxis!». «No debemos perder el sentido del humor», concluyó.

Cuando los vagabundos llegaron a entrevistar al Papa

En un libro publicado en italiano, español y francés el 1 de abril, el Papa Francisco respondió a 100 preguntas de un grupo de personas sin hogar y desfavorecidas. Alojados en Casa Santa Marta, este grupo de personas forman parte de la Asociación Lazare, que organiza viviendas sociales en Francia donde conviven jóvenes y personas sin hogar.

El grupo planteó al Papa preguntas que habían llegado de todo el mundo, tal y como fueron recogidas por otras asociaciones benéficas y ONGs. El Pontífice comentó sobre una variedad de temas: desde cuál es el salario del Papa o si había tenido novia cuando era joven hasta su santo favorito (¡Santa Teresa de Lisieux, por cierto!).

Una bendición inesperada en Malta

Cuando el Papa Francisco fue a Malta a principios de abril, le dio a una pareja de recién casados una bendición inesperada. Danielle y Matthew estaban en medio de las celebraciones de su boda cuando decidieron unirse a la multitud que esperaba en las calles a que pasara la caravana del Papa Francisco.

Cuando los vio entre la gente, le pidió a su auto que redujera la velocidad para poder bajar la ventana y compartir algunas palabras con la pareja. ¡El momento memorable fue capturado por los fotógrafos de la boda!

¿Un poco de tequila para aliviar el dolor de rodilla?

En un video viral de mayo, se puede ver al Papa Francisco intercambiando con algunos seminaristas mexicanos de la Legión de Cristo durante una audiencia general. Le preguntan cómo está su rodilla y desde el papamóvil responde que es «caprichosa».

Los seminaristas le agradecen por estar en la audiencia a pesar del dolor y dicen que es un ejemplo para futuros sacerdotes como ellos. «¿Sabes lo que necesito para mi rodilla?» les pregunta el Papa antes de hacer una pausa. «¡Un poco de tequila!» dice, ante la risa de los seminaristas, quienes prometen llevarle una botella si alguna vez vienen a Santa Marta.

«Para gobernar se dice que hay que tener cabeza, no piernas»

En mayo, el Papa Francisco comenzó a usar una silla de ruedas, lo que encendió los rumores sobre el estado de su salud y una posible renuncia inminente. Ese mismo mes, al dirigirse a los obispos italianos durante su asamblea plenaria, aparentemente bromeó sobre la situación diciendo que «para gobernar se dice que hay que tener cabeza, no piernas».

Los niños «valientes» que acompañaron al Papa Francisco en el escenario de la audiencia general

En más de una ocasión en 2022, el Papa Francisco fue «interrumpido» durante la audiencia general por niños subiendo al escenario. El 17 de agosto, había un niño de cinco años que subió corriendo al escenario de la sala de audiencias de Pablo VI y luego, luciendo casi deslumbrado, se paró en silencio y atento junto al Papa Francisco, quien le dio unas palmaditas en la cabeza.

En la Plaza de San Pedro, el 9 de noviembre, fueron Paolo, de 11 años, y su hermana quienes subieron a la Cabeza de la Iglesia Católica. El Pontífice dijo que eran «los dos valientes de hoy».

Paolo, afectado por una rara enfermedad neurodegenerativa, solo uno de los dos casos en Italia, ya había corrido y se sentó junto al Papa durante una audiencia general en 2021.

Cuando el Papa llamó a unos sacerdotes en Nápoles

Una y otra vez, cuando el Papa Francisco ha tenido algo que decir, ha llamado a las personas directamente a sus teléfonos celulares. Este año uno de los afortunados fue el padre Michele Madonna, párroco de Nápoles, que organizó «Cristian raves» para sus jóvenes fieles.

En agosto, el ex DJ recibió una llamada telefónica del Pontífice, quien se interesó por la iniciativa popular del sacerdote. Un par de meses después, el Papa Francisco también llamó a otro sacerdote napolitano. Era el padre Maurizio Patriciello, a quien el Pontífice quiso animar en su lucha y ministerio, después de que fuera amenazado por la Camorra (la mafia napolitana) y tuviera que ser escoltado por la policía.

La visita número 100 del Papa a Nuestra Señora en Santa María la Mayor

El 2 de noviembre, en la víspera del viaje del Papa Francisco a Bahrein, fue como de costumbre a rezar ante el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. De hecho, esta fue su visita número 100 al icono, en el que reza antes y después de cada viaje internacional.

Para la ocasión, una corona de flores marcada con el número 100 adornó el portal de la Capilla Paolina, donde se encuentra el icono de la Virgen «Salud del Pueblo Romano». El primer viaje del Papa a este amado icono fue el 14 de marzo de 2013, al día siguiente de su elección.

Brigitte Macron asegura al Papa que reza por él

El 24 de octubre, el presidente francés Emmanuel Macron visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Tras un encuentro que duró casi una hora, mientras el Pontífice se despedía del Presidente y de su esposa, Brigitte, les pidió que rezaran por él, como suele hacer. A esto, Brigitte Macron respondió amablemente: «Rezo por ti, rezo por ti todos los días».

«Siempre he sido feliz en los lugares donde el Señor me ha puesto y enviado»

En una entrevista con el diario italiano La Stampa publicada el 18 de noviembre, poco antes del viaje del Papa Francisco a Asti, fue inusualmente sincero y profundo al reflexionar sobre el sentido de su elección y misión. «Gracias a mi vocación siempre he sido feliz en los lugares donde el Señor me ha puesto y enviado. Pero no porque ‘gané algo’, no he ganado nada… esto es un servicio, y la Iglesia me lo pidió; No pensé que sería elegido, y en cambio, el Señor lo quería. Así que en adelante. Y hago lo que puedo, todos los días, tratando de nunca parar», dijo.

¡Una comida de cumpleaños con su prima de 90 años!

Los días 19 y 20 de noviembre, el Papa Francisco realizó un viaje privado por primera vez desde el inicio de su pontificado. Se fue a la pequeña ciudad de Asti, en la región norteña italiana de Piamonte, de donde es originaria su familia. Algunos de sus familiares todavía viven allí, como su prima segunda Carla Rabezana. El Pontífice subió a Asti para almorzar con ella y celebrar su 90 cumpleaños, que fue el 8 de noviembre.

Cálidas sonrisas con el comediante italiano Roberto Benigni

El 7 de diciembre, el Papa Francisco se reunió con el actor y comediante italiano Roberto Benigni, mejor conocido por su actuación ganadora del Oscar en la película de 1998 «La vida es bella».

Al día siguiente se iba a emitir el nuevo programa de Benigni sobre la figura de San Francisco de Asís. A lo largo de los años, los dos hombres han desarrollado un vínculo amistoso y el actor ha trabajado en otras producciones sobre temas católicos. «Cuando era niño, solía decir que quería ser Papa cuando fuera grande, pero como eso hizo reír a todos, me convertí en comediante», bromeó una vez Benigni.