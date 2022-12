Un agricultor de 89 años da su fortuna para salvar la iglesia de su infancia

Es un regalo de Navidad muy bonito el que ofrece Raymond Landy a La Chapelle-sur-Aveyron, un pequeño pueblo de Francia. A sus 89 años, este ex granjero ha decidido hacer una donación de un millón de euros al pueblo para devolver el brillo a Saint-Loup y Saint-Roch, la iglesia parroquial con la que tiene una larga historia espiritual

“¡Quería evitar que mi iglesia cerrara! Raymond Landy, de 89 años, es un hombre modesto y discreto. Su bonito gesto hacia su pueblo de La Chapelle-sur-Aveyron (Loiret), una donación de un millón de euros para la restauración de la iglesia de Saint-Loup y Saint-Roch, quiso mantenerlo en secreto y sobre todo no hacer promoción de su nombre.

Pero a medida que se corrió la voz rápidamente, el ex granjero de 89 años pronto se convirtió en el centro de atención de los medios. Muy humilde, dejó que otros contaran su historia. Pero a Aleteia le abrió la puerta de su habitación en una residencia de ancianos, donde vive desde hace un año, para encomendarle el vínculo inquebrantable que le une a «su» iglesia, que deseaba más que nada ver reparada.

Diez años de recaudación de fondos

A su lado, Christian Chevallier, el alcalde de la localidad, no tiene suficientes palabras para agradecer a su generoso donante.

«Desde hace varios años, el techo ha estado cediendo en el medio de la nave. Una bóveda también cruje. Para evitar que caigan trozos de yeso sobre los fieles, se ha instalado una red de protección. La iglesia de Saint-Loup y Saint-Roch es la única propiedad de nuestro municipio. No queríamos cerrarla», explica a Aleteia. Pero quitar todo el techo, rehacer el tejado, rehacer la bóveda… ¡esto tiene un precio! Un arquitecto ha calculado la obra en 1,2 millones de euros. Una suma astronómica para el pequeño pueblo de 642 almas.

«Llevamos casi diez años intentando encontrar dinero, reconoce el concejal. La iglesia no está catalogada, por lo que no tendremos más del 20% de subsidios de la región y el departamento», calcula el funcionario electo. «Y nuestro presupuesto de 140.000 euros no nos permite contemplar tal trabajo. Nunca pensé que sería capaz de empezar a trabajar». Entonces cuál fue su (divina) sorpresa cuando Raymond Landy le dijo que quería darle la suma necesaria al pueblo.

Iglesia de Saint-Loup y Saint-Roch en La Chapelle-sur-Aveyron, en Loiret. © Chapelle-sur-Aveyron

El padre Jean Sigot, párroco de los once campanarios del complejo parroquial de Chatillon-Coligny – Nogent sur Vernisson, también dijo estar particularmente conmovido por «el humilde gesto» de Raymond Landy.

Al igual que Christian Chevalier, visita a menudo a este antiguo agricultor en su casa de retiro. «Es un regalo inesperado para el pueblo, que lleva varios años preocupado por el estado de su iglesia, donde hay dos o tres misas al año», dijo a Aleteia, feliz de ver el santuario pronto restaurado gracias a Raymond Landy. «Está abierto durante los funerales, bodas o bautizos, durante las vacaciones de Navidad y los Días del Patrimonio gracias a los feligreses.»

«Fui bautizado en esta iglesia, hice mi primera comunión, mi profesión de fe y mi confirmación allí.«

Hace dos años, este sonriente granjero perdió a su hermano, Roger. Ambos solteros, siempre han vivido juntos en su lugar de nacimiento.

«Lo heredé de mi hermano. Al no tener herederos, no quería que todo el dinero fuera al Estado cuando yo muriera», le confiesa maliciosamente Raymond a Aleteia. Entonces decidió dárselo a su comuna… para la reparación de la iglesia: «Allí me bauticé, hice mi primera comunión, mi profesión de fe y mi confirmación allí, justifica. Antes había misas todo el tiempo…», explica con voz temblorosa.

Y continúa: «Hoy la iglesia está en muy mal estado, sin trabajo, debería cerrar. Así que decidí donar el dinero al ayuntamiento para su reparación. Esta suma considerable se dedicará únicamente a esta tarea.»

«Date prisa para que la iglesia sea reparada»

Para agradecer al octogenario su generosidad, el pueblo incluso decidió renombrar el lugar de la Iglesia con su nombre y el de su hermano Roger. Una idea que Raymond Landy rechazó categóricamente.

El lugar de la Iglesia seguirá siendo el lugar de la Iglesia. El alcalde todavía está considerando instalar una placa en el exterior o en el interior del edificio para recordar la historia del benefactor.

Mientras tanto, Raymond Landy se prepara para celebrar la Natividad de Jesús. Aunque le hubiera gustado asistir a la misa de Navidad en su amada parroquia, admite que no puede hacerlo. «Ya no puedo caminar mucho, tengo la enfermedad de Parkinson. Pero voy a ir a misa aquí, a la residencia de ancianos», explica este anciano, que no falta a ninguna misa dominical.

Mientras tanto, «no puede esperar a que (su) iglesia sea reparada». El trabajo en esto debería comenzar en la primavera de 2024. «En 2023, compilaremos el archivo para solicitar los subsidios. Financiarán la restauración de parte del coro y el campanario de la iglesia. ¡Así, volveremos a poner en pie la iglesia y comenzará de nuevo por un siglo!», celebra el alcalde.