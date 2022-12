¿Qué le dice Jesucristo a una persona mística hoy?

Conozco a Dolores Ávalos desde hace más de diez años y formo parte de su voluntariado. He leído los siete libros de Un Alma en Cristo.

La suma de sus libros y del voluntariado para mí han supuesto un cambio: mi vida y mi tarea están más cerca de Dios. Y creo que puedo decir que cuento con una fuerte sensación de que hago lo que el Señor me pide en este voluntariado.

Al final, la vida cobra más sentido, y, además, crecen la paz y la confianza en el Señor y en María.

¿Quién es Dolores Ávalos?

Dolores Ávalos Melero nació en 1939 en Puebla de Cazalla, Sevilla (España). Ahora vive en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona.

Es una persona reservada que no quiere destacar en nada. Sólo quiere obedecer en la tarea que Dios le ha encomendado y que consiste en sacar adelante un voluntariado, con María Auxiliadora al frente, en hospitales y residencias.

Además, entre 1986 y 2018, siguiendo, en obediencia, las directrices de sus directores espirituales, accedió a que se publicaran los mensajes que ella ha recibido en forma de libros.

Pasado el tiempo, ha surgido por parte del voluntariado la idea de publicar los libros también en audio a través de WhatsApp y Telegram con la música de fondo de Harpa Dei.

En esos mensajes, en los que el Evangelio está presente, el Señor responde con ternura a preguntas que Dolores le plantea. A veces las preguntas que le plantea al Señor proceden de las demandas de terceras personas.

Cuando habla el Señor, el lenguaje cambia y gana en coherencia, en exactitud y verdad.

Dolores es una persona con una gran sabiduría natural pero no tiene estudios y menos formación teológica. Esa es la clave: todo lo recibe del Señor.

Un alma en Cristo: siete libros

Un alma en Cristo es el título de una obra que cuenta con siete volúmenes. Esos siete libros, recogen los mensajes que ella recibe de Jesucristo entre los años 1986 y 2018.

El Señor responde a las preguntas de Dolores con gran claridad y sencillez.

Dolores oye esta Voz en su interior y transcribe estos mensajes convirtiéndolos en un diario donde el Señor se manifiesta cercano, amoroso, como un Dios que desea abrazar a toda la humanidad. Un Dios que se hace amigo, hermano, padre para unirse a sus hijos.

En alguna ocasión también la Virgen María, al lado de Jesús, intercala en estos siete libros algún mensaje desde su papel de Madre y corredentora.

No solo son mensajes para Dolores, sino que también están dirigidos a cada uno de sus hijos como guía para llegar a Él. En definitiva, la misión es la evangelización.

Grupo de María Auxiliadora

Dolores Ávalos promueve el Grupo de María Auxiliadora, una asociación sin ánimo de lucro que lleva a cabo su actividad, desde 1990, en el campo del voluntariado social.

En él, más de 130 voluntarios de entre 16 años de edad y más de 65 ayudan y acompañan a los enfermos y ancianos en hospitales y residencias, y recogen y donan ropa a personas necesitadas.

Algunos mensajes de Un alma en Cristo

«Mis hijos, los creyentes, han de vivir de fe y fe ciega en su Señor, acogiéndose a María, mi santa Madre, como hijos que esperan de ella la protección de una Madre. Y una Madre que los ampara, los guiará, los protegerá, llevándolos a puerto seguro que son las manos de Dios. Por ello os digo: ¡No os apartéis de mi Iglesia pase lo que pase! La Iglesia es de Cristo vuestro Señor y Salvador; no os apartéis de la Santa Misa. En ella hay la gracia santificante suficiente para salvar al mundo. Si el hombre, en general, se volviera primero a Dios, después a la Santa Iglesia, –santa por la santidad de Cristo–, el orden se restablecería en el mundo. Por ello, os digo: seguid en la labor que hacéis, no dejéis de atender a las personas que están solas. No es poco lo que hacéis, aunque sea una mañana, o bien una tarde; los voluntarios que puedan más, que hagan todo lo posible».

«A ti, hija mía, te digo: ha llegado tu hora, la hora de la verdad. Pero yo te

instruyo como lo hice con los Apóstoles, así te lo digo a ti: yo te doy fuerzas, yo te

bendigo. Tu vida ya no es tu vida, pues tú vives en mí. Yo te sostengo. Tu labor

será grande a los ojos del mundo y a los ojos de Dios que te mira con amor. No

has dudado jamás desde que dijiste «sí», ni te has planteado el descanso, sólo

deseas hacer la obra de Dios grande en la medida de mi voluntad. No deseas que

te conozcan, deseas que me conozcan y procuras dar amor a todos los que sufren.

Hija mía, tu vida será entrega absoluta a tu Dios y al prójimo, no tendrás un

segundo de descanso; vives en mi Corazón y ya no sabes vivir en otro».

Diario de Dolores, 6-4-07