5 claves del Papa para trazar juntos caminos de paz en 2023

El papa Francisco afirma que la guerra en Ucrania fue impulsada «por decisiones humanas reprobables». Señaló que «fuimos testigos del inicio de otro azote: una nueva guerra, en parte comparable a la del COVID-19, pero impulsada» por decisiones humanas reprochables.

«Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz». Así tituló su Mensaje, el Papa Francisco para la 56 Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el próximo 1 de enero de 2023.

Se trata de los anhelos de Paz para un mundo que vive ‘la tercera guerra mundial a pedazos’. La familia humana aturdida aún por la pandemia y que se olvida de los necesitados; los que sufren de hambre de pan y justicia. Es la visión de una humanidad que no aprendió todas las lecciones dejadas por la pandemia causada por el covid-19.

«Pensemos, por ejemplo, en los millones de trabajadores informales de muchas partes del mundo, a los que se dejó sin empleo y sin ningún apoyo durante todo el confinamiento». Lo escribió en el mensaje publicado este 16 de diciembre de 2022, pero firmado por el Papa Francisco el pasado 8 de diciembre.

La guerra no es solo en Ucrania, falta trigo y alimentos

El Papa realizó una radiografía del momento histórico presente y analizó los desafíos de cara al año 2023:

«La guerra en Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga la inseguridad» de forma «indiscriminada hacia todo el mundo».

El Papa piensa en los efectos de la guerra a nivel global: «basta pensar en la escasez de trigo y los precios del combustible».

«Ciertamente, esta no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos», admite.

«De hecho, esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad».

«Aunque se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, aún no se han encontrado soluciones adecuadas para la guerra», lamentó.

«Ciertamente, el virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no procede del exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido por el pecado».

Un mensaje duro, pero esperanzador para que la humanidad no siga caída en sus miserias y sin memoria. Francisco entregará este texto a cada jefe de estado o personalidad internacional que visitará el Vaticano en el 2023.

La voz del Papa para sensibilizar a los líderes, a los fieles y la sociedad en general, usando las palabras del apóstol Pablo: «Nadie puede salvarse solo».

«Es una invitación a permanecer despiertos, a no encerrarnos en el miedo, el dolor o la resignación, a no ceder a la distracción, a no desanimarnos, sino a ser como centinelas capaces de velar y distinguir las primeras luces del alba, especialmente en las horas más oscuras».