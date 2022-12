La afición de un equipo no olvida a una pareja de ancianos fallecida

En las últimas semanas, gracias a la Copa del Mundo, el fútbol ha estado muy presente en las noticias. Hemos tenido historias de entrenadores que se apoyan en su fe y jugadores que comparten felizmente su fe. Sin embargo, una vez que finalice el torneo, el mundo del fútbol seguirá teniendo un impacto positivo en la vida de muchos.

En una publicación reciente en las redes sociales, se compartió la historia de una amorosa pareja de ancianos, unidos en el deporte. Solo una foto evocó tantas emociones: la alegría del matrimonio y envejecer juntos, de celebración y de bondad.

Photo courtesy of Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus