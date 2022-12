Revista de prensa: Antipatía rusa hacia Roma es mucho más profunda que la última disputa

«El catolicismo romano es incluso peor que el ateísmo mismo, ¡esa es mi opinión! »: es con esta salida brutal del príncipe virtuoso Myshkin de la novela El idiota, de Fyodor Dostoevsky, que el vaticanista estadounidense John L. Allen Jr ilustra el largo odio a Roma alimentado por la población rusa «desde hace siglos». Para él, si Rusia hoy utiliza las recientes torpezas de declaraciones del Papa Francisco sobre los buriatos y los chechenos para rechazar la mediación por parte del Vaticano, el problema es más profundo.

La imagen de la Iglesia católica se vería empañada en Rusia por cuatro agravios históricos. En primer lugar está el problema de los “Uniates” , estas Iglesias orientales en comunión con Roma percibidas “como un caballo de Troya destinado a cazar furtivamente a los fieles ortodoxos”. También recuerda los pasivos de la guerra de Crimea, los efectos de la revolución bolchevique o una fuerte hostilidad hacia el movimiento ecuménico mundial. Los diplomáticos del Vaticano, reconoce el periodista, no deberían detener sus esfuerzos, pero «tampoco deberían ser ingenuos sobre la profundidad del escepticismo y la resistencia rusa», especialmente dentro de los círculos ortodoxos radicales sobrerrepresentados en el «círculo interno» de Putin.

2 EL PAPA CONTRATA A UN «GUERRERO» PARA DIFUNDIR EL MENSAJE DE LAUDATO SI’

“No soy católico, no soy religioso. Yo soy agnóstico. Así se presenta Nicolas Brown, director de «La Carta: Un mensaje para nuestra Tierra», un documental sobre la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. Este «guerrero» de la ecología quedó “impresionado” por el texto del pontífice argentino. “El rayo proverbial cayó de mis ojos… Tenía muchos prejuicios contra las personas de fe, pensando que debido a que tenían su creencia y su fe, no apoyarían mi verdad y creencia personal. Y Brown confió: “Mientras pasaba tiempo con cardenales, monjes y monjas en Roma, vi esta increíble relación simbiótica entre la ciencia, la fe y la religión (…). Entiendo que siempre hay puntos de desacuerdo, pero los puntos de acuerdo fueron mucho más de lo que había anticipado. Así, al realizar esta película de 90 minutos –ya disponible gratuitamente en YouTube–, la activista aprendió “los beneficios del liderazgo moral”. «Seamos sinceros. Los científicos no tienen mucho que decir sobre la moralidad de por qué deberíamos preocuparnos por nuestro planeta», dijo, y explicó que quería «dar vida a Laudato Si’ no solo para (…) los tecnócratas y los privilegiados del mundo». … pero también para comprender este camino que ha recorrido el Papa y que han recorrido muchos religiosos. ¿La secuencia más difícil de filmar? “Está claro que la entrevista del Papa fue la más difícil. Incluso si tienes el Dicasterio para el Desarrollo Humano y el Dicasterio Vaticano para la Comunicación de tu lado…. Lo que obtuvimos no fue una entrevista, fue una conversación (con los cinco activistas climáticos). Llegó 20 minutos antes y se fue 20 minutos tarde. Así que tuvimos 80 minutos con el Papa, que según me han dicho es mucho».

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

El Vaticano convoca una conferencia por la paz en Europa

El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, propuso trabajar en “una nueva gran conferencia europea dedicada a la paz”. Esta conferencia estaría en el espíritu de Helsinki en 1975, una reunión que sentó las bases para una paz duradera en medio de la Guerra Fría.

Tercera renuncia episcopal por ‘burn out’ en un mes

El obispo Byrne, obispo de Hexham y Newcastle, renunció a la edad de 66 años y dijo que su puesto como obispo se había vuelto «una carga demasiado pesada». Este anuncio se produce tras la reciente partida de Mons. Valerio Lazzeri, obispo de la diócesis suiza de Lugano, y la renuncia del p. Ivan Brient, quien se convertiría en obispo auxiliar de Rennes.

Los alemanes se interesan por el nuevo tribunal eclesiástico francés

La canonista alemana Astrid Kaptijn explica el modelo francés y explica por qué cree que la Iglesia en Francia ha superado a los obispos alemanes.

