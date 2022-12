Un cortometraje destaca a Nuestra Señora de Guadalupe como ‘mujer de la Eucaristía’

El nuevo cortometraje lanzado por los Caballeros de Colón celebra el mensaje atemporal y centrado en Cristo que la Virgen María lleva para todos

«¿No estoy yo aquí? ¿Yo que tengo el honor y la alegría de ser tu madre?».

Estas palabras dichas a un campesino mexicano llamado Juan Diego en el Cerro Tepeyac en la Ciudad de México en 1531 son tan ciertas hoy como lo fueron entonces. La Santísima Virgen María es madre de todos los hijos de Dios y quiere permanecer cerca de sus hijos espirituales.

Un nuevo cortometraje lanzado por Caballeros de Colón en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, muestra el cuidado maternal de María, especialmente como la que nos trae a Jesús.

Como primer tabernáculo del Señor, ella nos invita continuamente a acercarnos a Jesús en la Eucaristía para encontrar el sustento en Su Presencia Real. La película se titula Our Lady Of Guadalupe. Womanof the Eucharist, en español «Nuestra Señora de Guadalupe: Mujer de la Eucaristía».

«Esta poderosa y conmovedora película muestra cómo los católicos se encuentran con Cristo a través de la oración y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. María estaba completamente enfocada en Nuestro Señor con una devoción cada vez mayor», dijo Patrick Kelly, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón.

«Imitarla y consagrarse a Ella como Madre de Nuestro Señor y Madre nuestra es un camino seguro hacia un mayor amor al Señor eucarístico, que entregó su vida por el mundo. Y cuanto más nos dediquemos a la Eucaristía, más comprenderemos lo que significa vivir una vida de entrega de los unos a los otros y así fortalecer la unidad del Cuerpo de Cristo”.

Los Caballeros anunciaron que proporcionarán $1 millón para apoyar el próximo Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, Indiana, del 17 al 21 de julio de 2024.

También han desarrollado varios recursos, incluidos materiales de capacitación sobre la procesión eucarística, en consulta con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB).

Según un comunicado de prensa, estos servirán como un componente clave del apoyo de los Caballeros para el Avivamiento Eucarístico Nacional de tres años, organizado por la USCCB y lanzado oficialmente el 19 de junio de 2022, la fiesta de Corpus Christi.

Comienza una novena de 9 años

La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de este año es muy especial porque comienza una novena de nueve años en anticipación del 500 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María a san Juan Diego, que tendrá lugar endiciembre de 2031.

La película de 10 minutos Nuestra Señora de Guadalupe: Mujer de la Eucaristía se puede ver a continuación, o visitando el Canal de YouTube de los Caballeros de Colón.