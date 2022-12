Rusia, furiosa con el Vaticano: Lágrimas del Papa irritan a Moscú

El Kremlin rechaza la propuesta del cardenal Pietro Parolin. La respuesta despectiva de Moscú.





El Kremlin envió una respuesta despectiva a la Santa Sede tras la propuesta del cardenal Pietro Parolin. El Secretario de Estado propuso llevar el diálogo de paz entre Moscú y Kiev al territorio ‘neutro’ de la Ciudad del Vaticano.

La respuesta rusa llegó en cuestión de horas de manera desdeñosa, este lunes 12 de diciembre de 2022: «Me temo que los hermanos Chechenos y Buri, así como yo mismo, no lo apreciaríamos».

«Que yo recuerde, no hubo palabras de disculpa por parte del Vaticano», declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova (Agencia Tass).

Las palabras del Papa cayeron muy mal a Moscú; referidas a la denuncia de la crueldad perpetrada por los soldados buriatos y chechenos en Ucrania. Algo que se convirtió en el argumento para cerrar la puerta diplomática al Vaticano.

El Vaticano terreno ‘neutro’

El cardenal Parolin dijo, interpelado sobre la apertura de posibles negociaciones: «Creemos que el Vaticano podría ser un terreno adecuado. Hemos intentado ofrecer oportunidades de encuentro a todos y mantener el equilibrio en todo ello. ¿Lo hemos conseguido?.»

«Es difícil saberlo, pero creo que la voluntad es ofrecer un espacio en el que las partes puedan reunirse e iniciar un diálogo, sin condiciones previas». Lo dijo Parolin al margen de un encuentro sobre la figura de Giorgio La Pira (1904-1977), siervo de Dios, político defensor de la paz.

La mano derecha del Papa en materia diplomática tampoco eludió que el diálogo es gritar aún en el desierto. El secretario de Estado Parolin dijo que «hoy por hoy, no hay muchas condiciones para el diálogo». Porque, había agregado, «una paz que venga de la victoria costará un precio enorme. No me gustaría verificar lo que decían los antiguos romanos: Ubi desertum faciunt, ibi pace appellant» (hicieron un desierto y le llamaron paz).

El alto prelado italiano afirmó que la Santa Sede trabaja para que sea una «paz en la que florezcan los derechos y la justicia».

Lavrov contra las declaraciones del Papa

Un pastor anciano que llora ante el mundo los horrores de la guerra, el dolor de los niños y los inocentes choca contra la causa bélica expansionista de Moscú.

Francisco está en el punto de mira de la diplomacia rusa por acusar de crueldad a chechenos y buratos, grupos que forman parte del ejercito ruso. Tampoco ha sido una coincidencia los ataques de hackers a los sitios web del Vaticano en los primeros días de diciembre, señalados por fuentes vaticanas como «Intentos de acceso anómalos».

El 1 de diciembre, el canciller ruso, Serguei Lavrov arremetió frontalmente contra el Papa Francisco durante una conferencia de prensa. Aseguró que lo que decía el papa sobre chechenos y buratos eran «declaraciones no cristianas» (01.12.2022).

La línea endurecida de Moscú estaba ya marcada.

«El Vaticano ha dicho que no se repetirá y que probablemente hubo un malentendido, pero esto no ayuda a aumentar la autoridad del estado pontificio», añadió el canciller ruso.

Las lágrimas del Papa irritan a Rusia

Volviendo a las declaraciones recientes del cardenal Parolin que también se detuvo en la emoción del Papa en la Plaza de España (08.12.2022):

«Tantos quedaron impresionados. ¿Conseguirá abrir una brecha? Esperemos que así sea, a veces las lágrimas pueden conmover incluso a los corazones endurecidos. Pero, hasta la fecha, no se ha producido ninguna novedad digna de mención», admitió Parolin.

Francisco había reiterado su postura respecto a la invasión de Vladimir Putin en la entrevista con la revista jesuita America Magazine (28.11.2022). Por cierto ya conocida «con Putin o sin Putin, sin nombrarlo» en más de 120 mensajes y llamamientos para que cese la guerra desde febrero de 2022.

«Cuando hablo de Ucrania, hablo de pueblo mártir, de un pueblo martirizado», había asegurado Francisco. «Ciertamente quien invade es el Estado ruso. Eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido», sostuvo.

Kremlin no digiere los llamamientos del Papa por la paz

Asimismo, Zakharova había reaccionado en su momento: «ya no se trata de rusofobia, sino de perversión de la verdad de no sé qué nivel» (29.11.2022).

Sin embargo, las lágrimas del Papa por el dolor de los inocentes en la guerra constituyen un duro golpe mediático para la propaganda rusa. Coincidencia o no, apenas ayer, Vladimir Putin anunció la cancelación de su tradicional encuentro con la prensa de final de año. Hecho que no ocurría en una década.