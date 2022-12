Revista de prensa: Argentina se entrega a sus «santos populares» para llegar a la final

Mientras Argentina se preparaba este 13 de diciembre para jugar una dura semifinal contra Croacia , la revista jesuita America ha analizado los importantes vínculos que unen el fútbol con el fervor religioso en el país del papa Francisco. Poco antes de la Copa del Mundo, el presidente de la federación argentina acudió al santuario de la Difunta Correa, en el occidente del país, que lleva el nombre de una mujer que murió salvando a su hijo, para pedirle la victoria en el campeonato.

En Argentina, este tipo de superstición religiosa está muy extendida. Junto a Difunta Correa, otros «santos del pueblo», como el Gauchito Gil u Osvaldo Pugliese, fueron invocados para reclamar la victoria de la albiceleste en Qatar.

Estos “santos populares”, amados y rezados por toda una población, no son los de la Iglesia católica, que, contrariamente a la piedad popular, está en declive en el país aunque permanece claramente mayoritaria. La Santa Sede hasta ahora solo ha reconocido a tres santos en Argentina, y dos de ellos fueron recientemente canonizados por el Papa Francisco. Pero a diferencia de los legítimamente reconocidos por la Iglesia, los santos “canonizados” por la población, a menudo marginados de personas que se sacrificaron en la lucha contra el poder, los reemplazaron fácilmente en los estadios y fuera de las instituciones oficiales. Y los jugadores argentinos, provenientes de la población pobre del país, se habrían llevado con ellos a estos venerados héroes populares al otro lado del mundo.

EL PARLAMENTO PORTUGUÉS SIGUE VOTANDO A FAVOR DE LA EUTANASIA

La saga de la legalización de la eutanasia sigue agitando a la nación portuguesa: El Parlamento votó a favor de legalizar la eutanasia por quinta vez en cuatro años. La primera vez que el proyecto de ley se discutió en el Parlamento fue rechazado, la segunda vez fue aprobado y luego rechazado por la Corte Constitucional. La tercera y cuarta vez, bajo gobiernos consecutivos, fue aprobada, pero el presidente la vetó. Después de esta quinta votación positiva -a pesar de las objeciones de todas las corporaciones profesionales de la salud involucradas y del comité nacional de ética- el proyecto de ley volverá a ser sometido al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, cuya oposición a la medida es ampliamente conocida. Se abren entonces tres posibilidades: puede firmarlo, devolverlo al Tribunal Constitucional o vetarlo. Si elige esta última opción, tendrá que ratificarlo si el Parlamento lo aprueba por segunda vez, aunque algunos expertos creen que podría invocar la objeción de conciencia y simplemente negarse a hacerlo, archivando así la medida indefinidamente. La Asociación Portuguesa de Juristas Católicos cree que Rebelo de Sousa debe enviar el proyecto de ley al Tribunal Constitucional.

Los partidarios de la eutanasia dicen que han eliminado las fallas que hicieron que la corte anulara la versión anterior del proyecto de ley, pero el presidente podría objetar otros aspectos que no fueron considerados la última vez. Ante los posibles desarrollos, el Grupo de Trabajo Interreligioso sobre Salud, que reúne a expertos en salud de las principales comunidades religiosas de Portugal, ha expresado su preocupación. Y en el Vaticano, el cardenal portugués José Tolentino Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, lamentó una «derrota civilizatoria que entristece y preocupa no sólo a los creyentes, sino también a muchos no creyentes». Hablando con el grupo de medios católicos portugueses Renascença, aseguró que «optar por la eutanasia, o proponerla como solución a la propia vida, es sin duda una disminución de la esperanza».

Rusia evita el Vaticano

Rusia no puede considerar el Vaticano como un lugar para posibles negociaciones entre representantes de Moscú y Kiev, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, la Santa Sede se ha ofrecido como mediadora .

En Navidad, el Papa pide clemencia para los presos

El Papa Francisco ha enviado una carta a los jefes de Estado de todo el mundo pidiéndoles que concedan indultos a los presos que «consideren adecuados para beneficiarse de tal medida». Un gesto que sigue particularmente al de Juan Pablo II en 2000.

En Irak, continúa el diálogo entre cristianos y chiítas

Dos años después del histórico viaje del Papa Francisco a Irak en marzo de 2020, tendrá lugar una conferencia entre Bagdad y la ciudad sagrada chiita de Najaf y brindará la oportunidad de encuentros entre autoridades católicas y chiitas. Hace dos años, el Papa argentino fue el primer pontífice en pisar Irak. Luego conoció en Najaf al ayatolá ali al Sistani, una de las máximas figuras del mundo chiita.

