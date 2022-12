Dios en la reacción de Neymar tras la derrota de Brasil

«Estoy psicológicamente destruido. Definitivamente fue la pérdida que más me dolió. […] Me dolerá por mucho tiempo desafortunadamente. Luchamos hasta el final. Estoy muy orgulloso de mis compañeros porque no faltó el compromiso y la dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía… ¡Pero no era la voluntad de DIOS! […] Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó… Dolerá por mucho tiempo. Gracias por todo, mi DIOS, me diste todo para que no me pudiera quejar. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para Ti, sin importar las circunstancias.»