Los Focolares vistos por un compañero de trabajo

"Que todos sean uno": El escritor Claudio de Castro comparte su experiencia con el "Movimiento de la Unidad"

«Para amar de la manera que Jesús nos enseñó, debemos amar a todos , sin excluir a nadie ni discriminar de ninguna manera» Chiara Lubich

En la página de los Focolares leí esta breve historia que ya conocía, pero cada vez sorprende más. Chiara escribió en el 2000:

«Un día estaba allí con mis compañeras y, abriendo el pequeño libro, leímos: «Padre, que todos sean uno» (Jn 17,21). Fue la oración de Jesús antes de morir.

Por su presencia entre nosotras y por un don de su Espíritu, me pareció comprender algo de esas palabras difíciles y fuertes, y nació en mi corazón la convicción de que habíamos nacido para esa página del Evangelio: para la unidad, es decir para contribuir a la unidad de los hombres con Dios y entre sí«.

Un afán evangelizador único

La primera vez que escuché el nombre de Chiara Lubich fue a través de una joven que trabajaba en la misma empresa que yo. Tenía un afán evangelizador único.

¿A quién de todos de nosotros se nos ocurre evangelizar en el trabajo?

¿Tendríamos la pasión, el amor suficiente para compartir con otros la buena nueva del Evangelio que ha transformado tantas vidas? Es el reto de compartir el amor infinito de Dios por convicción, con entusiasmo. ¿Te atreves?

Ella lo hacía, pero de la forma más simpática que puedas imaginar, siempre alegre, con una sonrisa. Su conversación atraía por su entusiasmo. Te dabas cuenta de que en ella había una luz, un brillo, algo diferente. Y esa luz me atraía por curiosidad.

—¿Por qué era tan feliz esa joven? — me preguntaba intrigado.

Conversaciones en la oficina

Una mañana fui a su sector de trabajo para entregarle unas órdenes, unos pedidos recientes que habían llegado y me preguntó.

—Señor Claudio, ¿de casualidad ha escuchado hablar de Chiara Lubich?

Chiara Lubich CSC Audiovisivi

—La verdad es que no—. respondí. Y le pregunté intrigado:

—¿Quién es?

Y está jovencita con gran paciencia y una pasión que solo encuentras en los enamorados de Jesús, empezó a relatarme las aventuras de Chiara.

Me explicó qué era el Movimiento de los Focolares…Y lo hizo de a poco. Empezó enganchándome con la historia más conocida de Chiara: El Milagro de los Zapatos Número 42.

Amar a todos

Una tarde me dijo estas palabras que nunca he olvidado: «Chiara nos manda decir que debemos amar a todos, amar de primero, amar aunque no nos amen».

—Vaya — le dije—. Eso no es tan fácil.

Al día siguiente a la misma hora estaba de nuevo entregándole pedidos para desarrollar en el ordenador y le pregunté ingenuo y curioso:

—¿Cuáles son las aventuras de Chiara hoy?

Y así seguimos durante un par de meses.

A medida que pasaban los días iba descubriendo el carisma del Movimiento de los Focolares u Obra de María, un carisma aprobado por la Iglesia católica.

Escuchaba con gran curiosidad las aventuras asombrosas de Chiara Lubich como si leyese insaciable un libro de Julio Verne. Y no era para menos, la Providencia de Dios sobreabundaba y los milagros eran cosas de todos los días.

Palabra de Vida

—Señor Claudio, tengo un obsequio para usted —me dijo la joven una tarde que me visitó en mi oficina.

Me entregó una copia de la hoja mensual del Movimiento «Palabra de Vida» en la que Chiara les proponía cada mes vivir una frase del Evangelio.

Me pareció tan novedoso… Vivir lo que nos pedía Jesús, de a poco, palabra por palabra, para ir conociéndolas y amándolas.

Focolares en el cielo

Chiara Badano Courtesy of Beata Chiara Luce | Facebook

Es sorprendente cómo evolucionan hacia la santidad sus miembros. Ya hay algunos que van en ese camino.

Beata Chiara Badano (1971-1990)​​

Sierva de Dios Chiara Lubich (1920-2008)​

Siervo de Dios Igino Giordani (1894-1980)​

Siervo de Dios Alberto Michelotti (1958-1980)​

Siervo de Dios Carlo Grisolia (1960-1980)​

Sierva de Dios Margarita Bavosi (1941-1985)​

Venerable Daniela Zanetta (1962-1986)​

Te recomiendo que leas sus vidas, sobre todo el que para mí es el mejor libro de Igino Giordani, Memorias de un cristiano ingenuo. Me encantó y te lo recomiendo 100%.

Una profunda espiritualidad

Me sorprendió la honda espiritualidad de Chiara. Y seguí leyendo (devorando) los mensajes mensuales que enviaba a los miembros del Movimiento. Era una «Palabra de Vida», para vivir cada mes. ¡Vaya reto!

La Palabra de Vida de este mes empieza con estas fuertes palabras:

1 diciembre 2022

«Confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor tenéis una Roca eterna» (Is 26, 4).

«La Palabra de Vida que queremos vivir en este mes está tomada del Libro del profeta Isaías, un texto extenso y rico, muy apreciado por la tradición cristiana, ya que contiene páginas muy queridas, como el anuncio del Enmanuel, el «Dios con nosotros» (cf. Is 7, 14; Mt 1, 23)…. Estamos cercanos a Navidad. Preparémonos recibiendo desde ya a Jesús en su Palabra. Es la Roca sobre la cual construir también la ciudad de los hombres: «Encarnémosla, haciendo propia y experimentando la potencia de vida que surge a nuestro alrededor, si la vivimos. Enamorémonos del Evangelio hasta dejarnos transformar en él y difundirlo a los demás. No seremos ya nosotros los que vivimos, Cristo se formará en nosotros».

Con agradecimiento

Si lees los artículos que publico en Aleteia se lo debemos en parte a Chiara y al Movimiento de los Focolares que tanto estimo.

Me invitaron una noche a ver un vídeo traducido al español, en el que Chiara hablaba a los jóvenes artistas. Quedé impactado cuando dijo:

«En todo momento hablen de Dios. No se cansen nunca ni tenga miedo de hablar de Dios. Donde vayan, a un programa de televisión, la radio, una fiesta, un encuentro familiar hablen siempre con alegría de Dios. Que Dios vuelva a estar de moda en los corazones de la humanidad«.

Te dejo con estas iluminadoras palabras de Chiara Lubich, un fuerte reto espiritual, ¿lo aceptas?

Decir siempre sí a Dios

30 de noviembre 2022

«Debemos esforzarnos por decir «sí» a Jesús para que estemos dispuestos a ser como Él crucificados. Si hacemos esto, Jesús vivirá en nosotros cada vez más y se apoderará de nuestra mente y corazón. Cada vez seremos más sus instrumentos, constructores de paz, fraternidad y amor verdadero, porque no viviremos en nosotros mismos, sino que Jesús vivirá en nosotros cada vez más«.

Conoce a los Focolares hoy

Margaret Karramuna mujer extraordinaria, con una gran espiritualidad, fue elegida presidenta del Movimiento de los Focolares por la Asamblea General el 31 de enero de 2021. Es la segunda focolarina que sucede Chiara Lubich, la fundadora.

Margaret Karram Catholic Press Photo

¿Te gustaría conocer más del Movimiento de los Focolares? Haz clic en este enlace: