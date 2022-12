Ex hechicera y adivina: «Ruego a Dios que ayude a los que he puesto en peligro y pido perdón»

Hoy compartimos con ustedes el testimonio de Zita Michielin, ex hechicera y adivina, esperando que abra los ojos a todos aquellos que ingenuamente juzgan inofensivas las prácticas de ocultismo.

Zita se encontró como adivina improvisada casi por casualidad, pero luego la curiosidad y la búsqueda de sentido la alejaron cada vez más, casi hasta el punto de perderse.

“El diablo te da la mano pero luego te roba el brazo”

Me llamó la atención la actitud de Zita, que en el programa Vade Retro de David Murgia emitido en Tv2000 en Italia: se «desnudó» con valentía y generosidad, mostrando pecados y debilidades para ayudar a los demás:

Adivina improvisada

Zita trabaja en un call center cuando un día le dicen que hay una persona al teléfono que quiere que le lean las cartas: nunca lo ha hecho, pero improvisa como adivina. Aquí está su historia:

«(…) cosa que absolutamente no quería hacer porque no las conocía, no era adivina, no sabía nada de ocultismo sobre ellos. Yo estaba en la oscuridad acerca de todo. Ocurrió que de todos modos me pusieron la llamada porque no había otra chica para atender.

Y me encuentro con una baraja de cartas frente a mí que no conozco, me encuentro con una voz femenina al teléfono convencida de que tiene a una adivina al otro lado de la línea, y tomé esta baraja de naipes, lo tiré sobre la mesa y empecé a hablar, a decir cosas, lo que me venía, las imágenes que veía las explicaba (…) ese era mi bautizo (…) eran cartas de tarot.»