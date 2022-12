«Elf on the shelf»: ¿por qué los elfos se asocian con la Navidad?

Hay quienes la aman y quienes la odian, pero hay un hecho: la tradición "Elf on the Shelf" ha ido ganando cada vez más popularidad en los últimos años. Es una costumbre reciente, que sin embargo tiene orígenes antiguos: los duendes navideños abundan en los cuentos de hadas; y durante siglos nos han instado a hacer buenas obras

Es probable que, en estos días, también se hayan asomado algunos ejemplares a nuestras casas: me refiero al Elf on the Shelf, la tradición navideña nacida no muy lejos en 2005 pero que ya se ha popularizado en todo el mundo.

¿Cómo surgió la tradición «Elf on the Shelf»?

Para los pocos que nunca han oído hablar de él, el Elf on the Shelf es una marioneta con forma de duende navideño que aparece «como por arte de magia» en los dormitorios de los niños los primeros días de diciembre. Permanecerá allí hasta la Nochebuena, apostado en una estantería, observando atentamente el comportamiento de los pequeños y anotando sus caprichos y buenas acciones en una libreta.