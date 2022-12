‘Lux Aeterna’: Metallica lanza una inadvertida meditación de Adviento

Si bien su nuevo sencillo puede no ser una canción de fe, tiene una letra llamativa que podría hablarles a los cristianos como una canción para vivir el Adviento





Mientras se preparan para su octava gira mundial, Metallica ha lanzado un nuevo sencillo y, curiosamente, comparte el mismo título que un himno católico, las primeras palabras de la antífona de comunión de la Misa de Réquiem en latín.

«Lux Aeterna» es el primer sencillo del próximo álbum de Metallica «72 Seasons» y, ya sea a propósito o no, la banda de metal les ha dado a los miembros cristianos de su base de fans una meditación digna para la temporada de Adviento.

Metallica no es conocida, precisamente como una banda cristiana. Es por eso que estábamos tan intrigados cuando vimos informes de que habían nombrado una canción como un himno católico. La canción no es una versión del himno, aunque contiene algunas letras llamativas que podrían dirigirse a las audiencias cristianas:

Anticipation

In domination

A sea of hearts beat as one, unified

Magnification

All generations

Approaching thunder awaiting the light

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna

Es interesante que Metallica lanzara una canción así al día siguiente del comienzo de la temporada de Adviento. Todos sabemos que este es un tiempo en el que todos los católicos están «anticipando» el nacimiento de Cristo, buscando estar «unidos» a través de una sola fe. Cada uno de nosotros está «esperando la luz» en tiempos que se sienten tan inquietantes como «un trueno que se acerca» y, por supuesto, no se puede deletrear «magnificación» sin «Magnificat».

¿Canción de fe?

Si bien dudamos en llamarlo una canción de fe, «Lux Aeterna» de Metallica podría interpretarse como una meditación de Adviento. En otros versos, el cantante principal James Hetfield canta sobre una «alianza de parentesco conectada en el interior», que es una forma de describir la comunión de fe, y «expulsa los demonios que estrangulan tu vida», lo que apunta hacia el exorcismo, un aspecto de del ministerio de Cristo.

No estamos seguros de cuáles eran las intenciones de Metallica cuando grabaron «Lux Aeterna». No han comentado nada sobre la canción, pero Loudwire tiene su declaración sobre el álbum, 72 Seasons:

“72 temporadas. Los primeros 18 años de nuestras vidas forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron «quiénes somos». Un posible encasillamiento en torno a qué tipo de personalidad somos”.

Con poco más para continuar, nos queda especular sobre las razones de la banda. Es posible que Hetfield, que pasó un tiempo en rehabilitación por su adicción al alcohol, conociera los términos cristianos en su recuperación y se sintiera impulsado a escribir «Lux Aeterna».

En cualquier caso, la canción les da a los «metaleros» algo para reflexionar en esta temporada de anticipación. Una vez más vemos que Dios, al igual que el heavy metal, puede actuar de formas misteriosas.